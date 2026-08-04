Wall Street reste sur sa faim après les trimestriels de Spotify

Le géant suédois du streaming musical, dont le titre trébuche de 6,51% en avant-Bourse, a enregistré une nouvelle progression de sa base d'utilisateurs au deuxième trimestre, mais légèrement inférieure à ses propres attentes.

Spotify comptait 777 millions d'utilisateurs actifs mensuels à la fin du trimestre, soit 16 millions de plus qu'au trimestre précédent. Ce total reste toutefois inférieur d'un million aux prévisions du groupe. Pour le troisième trimestre, Spotify anticipe un ralentissement de sa croissance, avec environ 11 millions de nouveaux utilisateurs nets attendus.



En revanche, le nombre d'abonnés payants a dépassé les attentes. La plateforme revendique désormais 300 millions d'abonnés Premium, soit sept millions de plus qu'au trimestre précédent et un million au-dessus de son objectif.



Sur le plan financier, Spotify affiche également une performance robuste. Son bénéfice d'exploitation a bondi de 61% sur un an, à 655 millions d'euros, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 14%, à 4,8 milliards d'euros, conformément aux attentes du groupe.



"Ces résultats reflètent une activité saine et en pleine croissance, ainsi que des opportunités que nous sommes les seuls à pouvoir saisir", a déclaré le codirecteur général Alex Norström dans un communiqué.



Le dirigeant a souligné la place centrale qu'occupe désormais Spotify dans les usages quotidiens de ses utilisateurs, des trajets aux séances de sport, en passant par les études, les jeux vidéo ou encore les moments de détente, estimant que cette présence ouvre au groupe un vaste potentiel de développement



Pour soutenir sa croissance, Spotify continue d'enrichir son offre. Le groupe a récemment lancé les "Personal Podcasts", des podcasts générés par l'intelligence artificielle et personnalisés pour chaque utilisateur. Il prévoit également de permettre à ses abonnés Premium d'accéder en avant-première à l'achat de billets pour les concerts de leurs artistes favoris, avant leur mise en vente au grand public.