Wall Street retient son souffle avant les chiffres de l'emploi

A l'instar de la plupart des places européennes, les indices américains font preuve de prudence. A la mi-séance, le Dow Jones avance de 0,29%, à 49139,55 points, le Nasdaq Composite cède 0,48%, à 23469,96 points, et le S&P 500 est stable à 6920,99 points.

Les investisseurs limitent leurs initiatives avant la publication du toujours très attendu rapport mensuel sur l'emploi américain du mois de décembre.



Les intervenants ont toutefois eu quelques statistiques à digérer ce jeudi. Au niveau de l'emploi, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 208 000 unités, après 200 000 la semaine précédente (chiffre révisé à la hausse de 199 000).



Toujours sur le front des indicateurs, le commerce américain se porte bien avec un déficit commercial qui est passé de 48,10 milliards de dollars en septembre, à 29,40 milliards de dollars en octobre, soit son plus bas niveau depuis l'été 2009. Dans le détail, Dans le détail, les exportations américaines se sont élevées à 302 milliards de dollars en octobre dernier, soit 7,8 milliards de plus qu'en septembre, tandis que les importations ont diminué 11 milliards de dollars par rapport à septembre, soit un total de 331,4 milliards de dollars en octobre.



La prudence aux Etats-Unis est également justifiée par l'approche de la saison des résultats qui débutera la semaine prochaine avec notamment plusieurs grandes banques mardi (JP Morgan) et mercredi (Bank of America, Wells Fargo, Citigroup...).



On retiendra également le nouveau coup de pression de Scott Bessent. Le secrétaire au Trésor américain a, encore une fois, exhorté Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, à abaisser plus rapidement ses taux directeurs. Il estime qu'il s'agit du principal levier encore disponible pour dynamiser l'économie de l'Oncle Sam. La Fed a déjà pourtant diminué ses taux de 75 points de base depuis septembre 2025.



Trump booste le secteur de la Défense



Dans ce contexte d'atonie générale, quelques valeurs se sont distinguées outre-Atlantique. Celles du secteur de la Défense ont été particulièrement entourées à l'image de Northrop Grumman (+5,03%), Lockheed Martin (+7,51%) ou encore General Dynamics (+4,44%). Si le titre Lockheed Martin a profité d'une actualité favorable avec un contrat auprès de l'armée américaine et l'annonce d'une année 2025 record en ce qui concerne les livraison d'avions de chasse F-35, il a également été soutenu, comme les autres valeurs du secteur, par une déclaration de Donald Trump. Le président des Etats-Unis a indiqué que le budget militaire allait passer de 1000 milliards de dollars en 2026, à 1500 milliards de dollars en 2027.



Bien orienté également, Constellation Brands (+3,60%) a annoncé une baisse de son bénéfice par action inférieure aux prévisions des analystes pour le troisième trimestre de son exercice 2025-2026. Il a reculé de 15%, à 3,06 dollars, contre une prévision à 2,63 dollars.



Au niveau des matières premières, à New York, le prix du baril de pétrole WTI progresse de 0,71%, à 56,86 dollars. Ce rebond intervient après deux jours de baisse, mais aussi face aux tensions géopolitiques (Russie, Venezuela...).



Au niveau des devises, le dollar avance légèrement face à l'euro (+0,08%) et se négocie à 0,857 euro.