Wall Street retient son souffle entre Ormuz et le test Alphabet

Les marchés américains ont évolué en ordre dispersé mercredi, les investisseurs arbitrant entre la remontée du pétrole et des rendements obligataires et l'imminence de la publication très attendue des résultats d'Alphabet. Le S&P 500 a terminé en baisse de -0,14% à 7 499,0 points, le Nasdaq 100 de -0,54% à 28 998,1 points et le Russell 2000, plus sensible aux conditions financières, de -0,92% à 2 960,0 points, tandis que le Dow Jones a clôturé stable (-0,01%) à 52 218,6 points

La hausse du pétrole a constitué l'un des principaux freins de la séance, avec le Brent en progression d'environ 3% à 94 dollars le baril, alors que Donald Trump a de nouveau menacé de frapper des infrastructures iraniennes et que les échanges de frappes entre Washington et Téhéran continuent de perturber le trafic dans le détroit d'Ormuz. Le brut affiche désormais une hausse proche de 30% depuis le début du mois, ravivant les craintes d'un choc d'offre plus durable et poussant les rendements obligataires à la hausse, au détriment notamment des valeurs de croissance et de certaines valeurs technologiques.



Malgré cette remontée des taux, les utilities (+2,3%) ont nettement surperformé, toujours portées par les anticipations de forte croissance de la demande électrique liée aux data centers et à l'intelligence artificielle. Les matériaux (+1,5%) ont également profité de la hausse des métaux précieux, tandis que l'énergie (+1,3%) a bénéficié de la progression du brut.



L'actualité des entreprises est restée particulièrement animée. Super Micro Computer a bondi de près de 20% après avoir dévoilé des résultats préliminaires faisant ressortir un carnet de commandes record de 60 MdsUSD, une prévision de marge brute comprise entre 15% et 17% et un nouveau partenariat avec SpaceX dans les data centers dédiés à l'IA. Le mouvement a soutenu d'autres fabricants de serveurs comme Dell (+9%) et Hewlett Packard Enterprise (+3%). Wabtec (+10%), EQT (+9%) et CME Group (+5%) ont également figuré parmi les meilleures performances du S&P 500 après leurs publications.



À l'inverse, les logiciels ont pesé sur le marché, avec des replis de plus de 6% pour Atlassian, Palantir et Workday. Les valeurs de cybersécurité ont également souffert, Zscaler reculant de plus de 4%, tandis que Palo Alto Networks et Fortinet ont cédé plus de 2%. GE Vernova a de son côté chuté de plus de 8% après la publication d'un Ebitda ajusté trimestriel légèrement inférieur aux attentes.



Après la clôture, Alphabet a rassuré les investisseurs grâce à des performances de son activité cloud largement supérieures aux attentes de Wall Street. Cette publication renforce la confiance dans la capacité du groupe à transformer les investissements massifs engagés dans les infrastructures d'intelligence artificielle en croissance et en rentabilité, alors que le marché reste particulièrement attentif au retour sur capital des dépenses colossales consenties par les hyperscalers.