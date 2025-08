Wall Street : retournement à la baisse après l'ISM des services

La Bourse de New York s'est retournée à la baisse mardi matin suite à la publication d'un indice ISM de l'activité dans les services aux Etats-Unis très inférieur aux attentes.



En fin de matinée, le Dow Jones cède 0,4% à 43.975,2 points, le S&P 500 recule de 0,5% à 6295,6 points et le Nasdaq lâche 0,5% à 20.942,4 points.



Wall Street avait auparavant ouvert en hausse, dans le sillage de son rebond de la veille, toujours soutenue par la perspective de plus en plus nette d'une baisse de taux de la Fed au mois de septembre.



Mais le sentiment des investisseurs s'est brusquement détérioré après la parution de l'indice ISM, qui a montré que la croissance de l'activité dans le secteur des services avait fortement ralenti le mois dernier.



L'ISM des services a reculé à 50,1 le mois dernier après avoir atteint 50,8 en juin, alors que les économistes s'attendaient en moyenne à une hausse à 51,5.



L'indicateur se rapproche ainsi fortement du seuil des 50 points, en-dessous duquel l'activité dans le secteur est censée se contracter.



Comme redouté par les investisseurs, l'enquête montre que la persistance des tensions commerciales sape le moral des chefs d'entreprise et pèse de plus en plus de peser sur l'économie réelle.



'Le sujet le plus fréquemment évoqué par les participants à l'enquête reste les impacts liés aux droits de douane, avec une augmentation notable du nombre de matières premières ayant vu leur prix augmenter', souligne l'ISM dans son rapport.



Les marchés ont également été refroidis par l'annonce d'une baisse du déficit commercial américain, qui montre là encore que la politique protectionniste de Donald Trump montre ses premiers effets.



Celui-ci s'est contracté à 60,2 milliards de dollars en juin, par rapport à celui de 71,7 milliards du mois précédent, en raison d'une diminution de 3,7% des importations de biens et services, tandis que les exportations sont restées quasi-stables.



Conséquence, l'indice de volatilité du CBOE, dit indice de la peur, remonte de 6,5% au-delà de 18,6 points.



La tendance baissière est toutefois amortie par l'envolée de Palantir, qui grimpe de plus de 8% au lendemain de résultats trimestriels meilleurs que prévu et de la révision à la hausse de ses objectifs annuels.



Avec une valorisation de près de 410 milliards de dollars, le spécialiste de l'IA est désormais la 20ème plus grosse capitalisation américaine, derrière Johnson & Johnson mais devant Home Depot et Procter & Gamble.



Suite à la publication de l'ISM, qui renforce le scénario d'une réduction des taux le mois prochain, le marché obligataire repart à la hausse, avec un rendement des Treasuries à dix ans qui revient en direction de 4,19%, contre 4,20% hier soir.