Wall Street retrouve du peps, rassurée par l'emploi

Les marchés actions évoluent en hausse vendredi, soutenus par des statistiques américaines de l'emploi meilleures qu'attendu, les investisseurs reléguant au second plan le regain de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Peu après 17h00, le Dow Jones progressait de 0,23% et le Nasdaq de 1,05%.

La première économie mondiale a créé 105 000 emplois en avril, alors que les investisseurs n'en attendaient que 60 000, selon le consensus publié par Trading Economics. Ce chiffre reste toutefois inférieur à celui du mois de mars, qui ressortait à 185 000 créations.



Le taux de chômage s'est établi à 4,3% en avril, conformément aux attentes, un niveau stable par rapport au mois précédent.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan a en revanche reculé en mai, à 48,2 points contre 49,8 points précédemment. Les économistes tablaient sur un repli plus limité à 49,7 points.



Dans le même temps, les opérateurs surveillent toujours de près l'évolution de la situation au Moyen-Orient.



De nouveaux affrontements dans le Golfe compromettent la perspective d'une conclusion rapide d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, même si Donald Trump a assuré que la trêve tenait toujours.



Les Emirats arabes unis ont fait état dans la nuit d'une attaque iranienne de missiles et de drones, précisant que les systèmes de défense aérienne avaient été activés. Les autorités émiraties indiquent que trois personnes ont été blessées dans ces frappes.



Washington attend par ailleurs une réponse de Téhéran à sa dernière proposition visant à mettre durablement fin au conflit et à permettre la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio a dit s'attendre à une réponse vendredi.



Le secrétaire d'Etat américain a également jugé " inacceptable " que l'Iran contrôle le détroit d'Ormuz. Le cours du WTI recule de près de 2% à 95,11 dollars. Alors que le président américain avait jugé mercredi " très possible " la conclusion d'un accord avec la République islamique après de " très bonnes discussions ", il a menacé l'Iran d'être frappé " bien plus violemment à l'avenir " s'il ne signait pas " RAPIDEMENT ".



Les valeurs en mouvement



Expedia décroche de 8% après la publication de résultats contrastés. Si l'agence de voyages en ligne a enregistré des performances supérieures aux attentes en début d'année, le maintien de ses prévisions pour l'ensemble de 2026 a en revanche déçu les investisseurs.



De son côté, Akamai Technologies grimpe de 20% après avoir annoncé la signature d'un contrat cloud de long terme de 1,8 milliard de dollars avec un client majeur spécialisé dans l'intelligence artificielle. Une annonce qui éclipse des perspectives trimestrielles inférieures aux attentes.



Block (+6%), groupe spécialisé dans les services financiers et les paiements numériques, progresse après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et relevé plusieurs de ses objectifs financiers pour l'exercice en cours.