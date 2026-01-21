Wall Street retrouve du peps sur fond d'intervention de Trump à Davos

Nettement secouée hier en raison des nouvelles menaces douanières formulées par Donald Trump, la place new-yorkaise reprend des couleurs ce mercredi alors que le locataire de la Maison Blanche s'est exprimé pendant plus d'une heure au Forum de Davos. Vers 17h00, le Dow Jones avance de 1,01% à 48 976 points et le Nasdaq de 1,10% à 23 207 points.

Toutes les caméras du monde étaient braquées sur Donald Trump au moment de son arrivée en début d'après-midi à Davos, en Suisse, où sa prise de parole était particulièrement attendue. Sa volonté affichée d'annexer le Groenland - actuellement territoire autonome danois - a ravivé les tensions avec les Européens et fait planer un risque de rupture au sein de l'alliance transatlantique.



"Aucun pays, en dehors des États-Unis, n'est en mesure d'assurer la sécurité du Groenland", a déclaré le locataire de la Maison Blanche, jugeant plus largement que l'Europe "n'allait pas dans la bonne direction". "Vous pouvez dire oui, et nous l'apprécierons ; ou vous pouvez dire non, et nous nous en souviendrons", a ajouté Donald Trump, qui a balayé une série de sujets, de Gaza à l'Ukraine.



Au rayon des statistiques outre-Atlantique, les dépenses de construction en octobre sont ressorties meilleures qu'annoncé : +0,5% après -0,6% en septembre et un consensus de +0,1%.



Demain, les investisseurs suivront de près plusieurs statistiques dont l'indice PCE des prix pour novembre - mesure de l'inflation la plus surveillée par la Fed, à une semaine de sa décision (pour laquelle un statu quo est très largement anticipé à ce stade) - et une nouvelle estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre.



Au chapitre des valeurs, Netflix (-3,91%), deuxième plus fort repli du S&P 500, a publié hier soir des résultats du 4e trimestre meilleurs que prévu, mais a également délivré des prévisions prudentes pour 2026, sur fond de projet de rapprochement avec Warner. De leur côté, Coca Coca Company (-1,18%) et Johnson & Johnson (-1,02%) ferment la marche de l'indice Dow Jones.



Vers 16h00, l'once d'or progressait de 2% à 4856 dollars, après avoir inscrit un nouveau record en séance à 4891 dollars.