Avant même l'ouverture de Wall Street, les traders scrutaient déjà les résultats du géant taïwanais des semi-conducteurs avec la ferveur de moines médiévaux cherchant dans les entrailles d'un poulet les signes d'une bénédiction divine. Ce jeudi, Tsmc a de nouveau nourri cette obsession. Grâce à un bénéfice trimestriel record et à une révision à la hausse de ses prévisions de revenus, le fabricant de puces le plus avancé au monde a offert aux marchés ce qu'ils attendaient : une nouvelle raison de croire au grand récit de l'intelligence artificielle.

Les indices ont immédiatement grimpé, entraînant dans leur sillage les habituels champions du secteur (Nvidia, Micron, Broadcom) ravis de remettre leur casquette de rallye. La mise à jour de Tsmc a confirmé le narratif de l'IA qui soutient les marchés depuis des mois, malgré les tensions commerciales, les volte-face des banques centrales et, plus récemment, une paralysie partielle de l'administration américaine.

Ces derniers temps, la promesse de l'IA agit comme un véritable Prozac monétaire, atténuant l'anxiété provoquée par les droits de douane ou les rendements obligataires. L'accord de 40 milliards de dollars conclu cette semaine par Blackrock pour financer des centres de données soutenus par Nvidia, suivi des bons résultats d'Asml, avait déjà insufflé un vent d'optimisme sur les marchés. Tsmc a apporté la preuve que la demande pour les puces avancées ne relève pas d'une simple illusion spéculative. Les banques profitent également de cette vague : les établissements américains ont publié des bénéfices solides au troisième trimestre, propulsant le S&P 500 vers sa première série de trois séances haussières depuis plusieurs semaines.

Pendant ce temps, les relations commerciales entre Washington et Pékin se réchauffent de nouveau, sans toutefois atteindre le point d'ébullition. La Chine s'est offusquée des critiques américaines concernant ses restrictions sur les exportations de terres rares, accusant Washington de "propager la panique". Les États-Unis ont répliqué en dénonçant l'emprise de Pékin sur ces minerais stratégiques, considérée comme un risque pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Donald Trump a évoqué une possible hausse des droits de douane jusqu'à 100% sur les produits chinois et menacé d'annuler la rencontre bilatérale prévue prochainement.

Trump et son secrétaire au Trésor, Scott Bessent, soufflent le chaud et le froid. Tandis que le premier multiplie les menaces, le second a laissé entendre qu'une nouvelle prolongation de 90 jours des discussions sino-américaines pourrait être décidée à la fin du mois, lors de la rencontre entre Trump et Xi en Corée du Sud.

Au-delà des puces et des tarifs, la scène boursière du jour est restée animée. Salesforce a promis d'atteindre 60 MdsUSD de chiffre d'affaires d'ici 2030, une annonce saluée par une hausse de 6,7%. Hewlett Packard Enterprise, en revanche, a prévu un ralentissement de sa croissance et a chuté de près de 10%.

Le pétrole a légèrement progressé sur fond de tensions diplomatiques entre Washington et New Delhi, l'or a atteint un nouveau record à mesure que les investisseurs cherchaient refuge, tandis que le dollar s'affaiblissait dans l'attente de nouvelles baisses de taux de la Fed. Les exportations européennes vers les États-Unis ont, elles, reculé nettement à cause des nouveaux tarifs douaniers.

Côté résultats, Charles Schwab et Bank of New York Mellon publient ce jour leurs chiffres. Plusieurs statistiques économiques ne seront pas diffusées en raison du blocage budgétaire provoquant la fermeture partielle de l'administration : les prix à la production et les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont ainsi reportés. En revanche, l'indice NAHB du marché immobilier et plusieurs interventions de banquiers centraux restent au programme.

Dollar Index : 98 620

: 98 620 Or: 4 241 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 62,32 USD (WTI) 58,32 USD

BRENT : 62,32 USD (WTI) 58,32 USD États-Unis 10 ans: 4,02%

10 ans: 4,02% BITCOIN: 111 756 USD

Charles Schwab a enregistré une hausse de 27% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, atteignant un niveau record de 6,14 MdsUSD, grâce à la vigueur des opérations boursières et des revenus nets d'intérêts, avec un BPA ajusté dépassant les attentes à 1,31 dollar.

Snowflake et Palantir ont annoncé un partenariat visant à intégrer leurs plateformes d'intelligence artificielle, ce qui renforcera leurs capacités d'analyse de données et fera grimper les actions des deux sociétés.

M&T Bank a annoncé une hausse de ses bénéfices au troisième trimestre, avec un résultat net en hausse à 754 MUSD et une augmentation des revenus hors intérêts grâce aux gains réalisés sur les prêts hypothécaires.

American Electric Power a décroché une garantie de prêt fédéral de 1,6 milliard de dollars pour moderniser 5 000 miles de lignes de transport d'électricité dans un contexte de forte augmentation de la demande d'électricité liée à l'IA.

Allstate a révélé des pertes catastrophiques de 558 MUSD au troisième trimestre, dont 161 millions pour le seul mois de septembre.

F5 a subi une importante faille de sécurité attribuée à des pirates informatiques chinois, qui auraient accédé à ses systèmes pendant plus d'un an, selon Bloomberg.

Snap-On a dépassé les estimations du troisième trimestre avec un BPA de 5,02 dollars et un chiffre d'affaires de 1,29 milliard de dollars, grâce à la demande accrue des ateliers de réparation automobile et aux ventes soutenues de logiciels.

KeyCorp a vu son bénéfice du troisième trimestre grimper à 450 MUSD, alimenté par une hausse de 23,8 % des revenus nets d'intérêts et de solides performances dans le domaine de la banque d'investissement.

Upgrade a levé 165 MUSD pour une valorisation de 7,3 MdsUSD et envisage une introduction en bourse dans 12 à 18 mois, alors que les introductions en bourse dans le secteur des technologies financières commencent à se redresser.

BNY Mellon a annoncé une hausse de 25% de son bénéfice au troisième trimestre, à 1,34 milliard de dollars, grâce à la hausse des revenus nets d'intérêts et à des revenus record provenant des commissions.

US Bancorp a annoncé un bénéfice de 2 MdsUSD au troisième trimestre, pour un chiffre d'affaires de 7,33 MdsUSD, grâce à la hausse des revenus nets d'intérêts et à la croissance des revenus provenant des commissions.

Les actions de Salesforce ont bondi après que la société ait prévu un chiffre d'affaires de plus de 60 MdsUSD d'ici 2030 et annoncé un rachat de 7 MdsUSD, apaisant ainsi les inquiétudes liées à l'IA disruptive.

Marsh McLennan a annoncé une croissance de 11% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 6,4 MdsUSD, grâce à de solides performances dans les services de gestion des risques, d'assurance et de conseil, ainsi qu'à l'annonce d'un changement de marque.

SuperX a lancé une plateforme d'IA à l'échelle d'un rack, équipée de puces Nvidia GB300, dans le but de transformer l'infrastructure des centres de données.

CoreWeave a présenté une nouvelle solution de stockage d'objets IA à un prix nettement inférieur, visant à améliorer l'évolutivité des charges de travail IA.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a rencontré le vice-Premier ministre chinois He Lifeng à Pékin, réaffirmant l'engagement d'Apple à investir dans le pays.

Hewlett Packard Enterprise a présenté ses objectifs stratégiques, notamment un flux de trésorerie disponible de 3,5 MdsUSD d'ici l'exercice 2028, dans le cadre de ses projets visant à tirer parti de la croissance des infrastructures d'IA.

IBM a présenté de nouveaux agents IA sur la place de marché des agents IA Fusion Applications d'Oracle.

Johnson & Johnson fait face à ses premières poursuites judiciaires au Royaume-Uni pour des allégations selon lesquelles ses produits à base de talc auraient causé des cancers. 3 000 plaignants réclament environ 1 milliard de livres sterling de dommages et intérêts.

Ford procède au rappel de plus de 59 000 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie lié aux réchauffeurs de bloc moteur, selon la NHTSA.

Carlyle et Boyu Capital sont en tête des enchères pour l'acquisition des activités chinoises de Starbucks, qui pourraient être évaluées à environ 4 MdsUSD.

Microsoft prévoit de fabriquer la plupart de ses nouveaux produits en dehors de la Chine à partir de 2026, selon Nikkei.

Meta Platforms investit 1,5 MdUSD dans un nouveau centre de données au Texas afin de soutenir les progrès en matière d'intelligence artificielle.

SL Green Realty Corp. a annoncé de solides résultats pour le troisième trimestre et a acquis Park Avenue Tower pour 730 MUSD.

Navigator Global Investments a annoncé une augmentation de 3 % de ses actifs sous gestion, qui atteignent désormais 87 MdsUSD.

Les employés d'Activision Blizzard ont créé un syndicat.

