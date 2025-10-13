Wall Street retrouve un peu d'optimisme à la veille des résultats

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi matin, esquissant un rebond après son lourd repli de vendredi alors que le sentiment de marché redevient plus favorable aux actifs risqués sur fond d'apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.



Autour de 11h30 (heure de Wall Street), le Dow Jones progresse de quasiment 1,3% à 46.059,3 points, le S&P 500 gagne 1,4% à 6647,1 points et le Nasdaq Composite reprend 1,9% à 22.634,5 points.



Les propos plus modérés de Donald Trump sur la Chine, un dossier sur lequel il ne cesse de souffler le chaud et le froid depuis qu'il est devenu président, ont contribué à rassurer les investisseurs.



Le milliardaire new-yorkais, qui avait déclenché une vive poussée d'aversion pour le risque vendredi en déclarant envisager une augmentation de 100% des droits de douane imposés à la Chine, a assuré sur son média social Truth qu'il souhaitait 'aider, et non pas nuire' à Pékin et que 'tout se passerait bien' entre les deux pays.



Wall Street avait connu vendredi sa pire séance en plus de six mois, les commentaires du président américain ayant pesé sur la tendance en alimentant les craintes d'une relance de la guerre commerciale que se livrent les deux premières économies mondiales.



Les marchés profitent également de ce mouvement de consolidation pour se lancer dans quelques achats à bon compte, selon la logique consistant à acheter sur les points bas ('buy the dip') qui porte les indices depuis de longs mois maintenant.



La hausse du jour est notamment alimentée par la bonne tenue du compartiment technologique (+2,4%). Les fabricants de puces figurent parmi les principaux gagnants du S&P 500 à deux jours de la publication des résultats trimestriels d'ASML, qui donneront un aperçu de la santé du secteur.



Broadcom grimpe de plus de 9% après avoir annonce un partenariat stratégique avec OpenAI avec lequel il va développer des accélérateurs d'IA qui devraient être lancées au cours du second semestre 2026, pour une puissance combinée de 10 gigawatts.



La tendance est également portée par un certain optimisme à la veille de l'entame de la saison des résultats, qui devraient se traduire par un neuvième trimestre de croissance des bénéfices grâce notamment au récent repli du dollar.



Le secteur financier (+1,1%) se distingue à la veille de la première salve de résultats trimestriels des grandes banques américaines Goldman Sachs (+3,2%), JPMorgan (+2,3%) ou encore Wells Fargo (+1,8%).



S'il se traduit par une chute du VIX sous le seuil critique des 20 points, le recul de l'aversion au risque pénalise certaines valeurs refuges comme le yen, en baisse de 0,4% face au dollar, mais toujours pas l'or, qui avance encore de presque 3% au-delà de 4000 dollars l'once.



Les marchés de taux sont quant à eux fermés pour cause de célébration du 'Colombus Day'.