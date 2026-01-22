Wall Street : retrouve une dynamique haussière, record absolu du Russell-2000

Trump a effectué mercredi soir une nouvelle volte-face dont ill a le secret et Wall Street prolonge le redressement amorcé lors des 90 dernières minutes de la séance du 21 janvier.



Sans afficher des gains époustouflants, ce sont quand même 1,65% à 2% repris en cumulé en moins d'une séance et demi, et surtout, le "VIX" qui s'étaut envolé de +20% mardi vers 20,80, reperd 25% en 48H vers 15,6, un retour bienvenu en "zone de confort".



Ce soir, les optimistes salueront le nouveau record absolu du Russell-2000 qui réalise un doublé intraday/clôture avec +0,76% à 2.718Pts.

Le Nasdaq Composite s'est montrée le plus vigoureux avec +0,9% à 23.436, le S&P500 ne gagne que 0,55% et le Dow Jones avec +0,63% s'est revenu au contact de ses records en intraday (6ème test des 49.600Pts depuis le 7 janvier).

Donald Trump a renoncé la veille à imposer des tarifs douaniers comme levier pour "annexer" le Groenland et a déclaré que le cadre d'un accord pour mettre fin à un différend sur le territoire danois était en vue suite à ses échanges avec le patron de l'OTAN en Europe Mark Rutte.



Côté "macro", les chiffres du jour ont été soit robustes soir rassurants : selon les "données définitives" publiées par le département du Commerce, le produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis aura donc progressé de 4,4% de juillet à fin septembre, contre une estimation précédente de 4,3% (le consensus anticipait une croissance inchangée à 4,3%).



Les chiffres du deuxième trimestre ont été confirmés à +3,8% et l'accélération de l'augmentation du PIB réel au 3e trimestre reflète une hausse des dépenses de consommation, des exportations, des dépenses publiques et de l'investissement.



Les dépenses de consommation justement ont augmenté de 3,5% au troisième trimestre, une croissance identique à l'estimation publiée en décembre.



Dépenses de consommation toujours, mais plus près de nous, les ménages américains ont accru leurs achats de 0,5% en novembre 2025 en rythme séquentiel, après une hausse de 0,5% également le mois précédent.



Toujours selon le Département du Commerce, les revenus des ménages aux Etats-Unis ont augmenté de 0,3% le mois dernier, un progression légèrement sous les attentes, après une progression de 0,1% en octobre (un petit "trou d'air" lié au "shutdown").



L'autre chiffre très attendu était l'indice des prix "PCE" américain : il a progressé de 2,8% en novembre, en rythme annuel, comme attendu, après +2,8% en octobre. En rythme mensuel, il s'élève à +0,2% comme attendu, après +0,3% en octobre.

En données "core", c'est-à-dire hors alimentation et énergie, il a également augmenté de 2,8% en rythme annuel, conformément aux prévisions, après une hausse de 2,8% en octobre.



Le point d'orgue de cette séance du 22 a retenti vers 22H05 avec les résultats d'Intel : ils sont supérieurs aux attentes pour le quatrième trimestre 2025 avec 0,15$ de profit par titre (contre 0,8$ estimé) , mais Intel a déçu les investisseurs en dévoilant des perspectives jugées insuffisantes pour le début de 2026 (chiffre d'affaires anticipé entre 11,7 et 12,7Mds$ au 1er trimester 2026).

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi un peu au-dessus des attentes à 13,7 milliards de dollars, contre 13,4 milliards anticipés, les revenus des "data centers" sont également un peu mieux qu'attendu mais le titre chutait de près de -6,5 à -7% % dans les échanges post-clôture, après avoir flambé de +12% la veille et pris +50% depuis le 1er janvier..

Il aurait vraiment fallu qu'Intel dévoile de prévisions "canon" pour entretenir le rallye haussier de ce début 2026.