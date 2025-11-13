Washington a certes remis l'État fédéral en marche, mais seulement à titre provisoire. Les marchés, en quête de visibilité, doivent désormais composer avec des données économiques brouillées par la paralysie administrative, scrutant des chiffres qui relèvent davantage de l'estimation que de la certitude. Et tandis que les géants technologiques vacillent et que les investisseurs se tournent vers des valeurs plus sûres, Wall Street donne l'impression d'être un ordinateur en cours de redémarrage.

Le gouvernement américain a enfin rouvert. Le nouvel accord de financement court jusqu'au 30 janvier, un simple sursis qui reporte une fois de plus les décisions difficiles. Pour les marchés, c'est tout de même un soulagement. Les investisseurs se préparent au retour du flot de statistiques dont ils dépendent habituellement. Sauf qu'après le plus long shutdown de l'histoire américaine, ces données risquent d'être moins fiables qu'à l'accoutumée et certains indicateurs (comme l'emploi ou l'inflation d'octobre) pourraient tout simplement ne jamais être publiés. Aux traders d'imaginer ce qu'ils auraient montré. La Réserve fédérale devra elle aussi composer avec une information incomplète.

Les marchés, eux, attendent de la clarté. Les contrats à terme reculaient légèrement ce matin, et le dollar s'assouplissait, alors que les investisseurs s'interrogent sur la possibilité que les nouvelles données dévoilent une économie plus faible qu'anticipé. Les signaux du secteur privé n'ont rien fait pour calmer les nerfs : ADP estime que plus de 11 000 emplois ont été supprimés chaque semaine fin octobre, et les offres dans la distribution ont nettement reculé. Les traders, qui voyaient récemment 70% de probabilité d'une baisse de taux en décembre, n'en envisagent plus qu'environ 54%. Plusieurs responsables de la Fed ont exprimé leurs doutes quant à la nécessité de réduire les taux, poussant les marchés à revoir leurs espérances.

Pourtant, quelques éclaircies subsistent. Cisco, dopée par une demande nourrie en intelligence artificielle et en infrastructures de centres de données, a relevé ses prévisions et a été accueillie par un bond réjouissant de son cours. JD.com a également rassuré grâce à de solides résultats. Mais ailleurs, l'éclat du boom de l'IA s'est atténué. Les valeurs technologiques les plus en vue ont perdu de l'altitude, les investisseurs opérant une rotation vers des segments plus défensifs. Le Dow, habituellement tortue du peloton, en tire un avantage notable.

Les marchés de l'énergie traversent eux aussi un moment délicat. L'Agence internationale de l'énergie anticipe une hausse des stocks aujourd'hui et des surplus plus importants encore en 2026. Les prix du pétrole, hésitant entre abondance actuelle et rareté future, préfèrent pour l'instant glisser poliment dans une fourchette étroite. L'or, à l'inverse, a bénéficié d'un petit rally, les investisseurs pariant qu'un affaiblissement des données pourrait justifier davantage de baisses de taux.

Hier, les indices boursiers ont poursuivi leur progression, galvanisés par la fin de l'impasse budgétaire américaine. Mais le moteur technologique montre quelques ratés : le Nasdaq a enregistré quatre replis sur les cinq dernières séances, dans une mer pourtant largement verte.

Reste à savoir si ce mouvement va se poursuivre, avec une rotation plus marquée vers des secteurs délaissés et sous-valorisés.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 99 140

Or: 4 238 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,09 USD (WTI) 58,90 USD

BRENT : 63,09 USD (WTI) 58,90 USD États-Unis 10 ans : 4,1%

: 4,1% BITCOIN: 103 010 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Salesforce a signé un accord définitif pour acquérir Doti, élargissant ainsi son portefeuille de logiciels d’entreprise.

Rtx enregistrera une charge hors trésorerie de 300 MUSD au quatrième trimestre dans le cadre d’un transfert de 2,5 MdsUSD d’obligations de retraite à Prudential Financial.

Michael Burry a désenregistré Scion asset management, marquant son retrait des investissements publics et critiquant la comptabilité basée sur l’IA de Nvidia, Palantir, Microsoft et Alphabet.

Un jury a condamné Boeing à verser plus de 28 MUSD à la famille d’une victime du crash du 737 MAX, premier verdict du genre dans le litige lié au crash de 2019 en Éthiopie.

Walt disney n’a pas atteint ses objectifs de chiffre d’affaires au T4 en raison de la faiblesse de la télévision par câble, mais a enregistré des gains dans le streaming et les parcs, et prévoit d’augmenter son dividende de 50% et de doubler ses rachats d’actions en 2026.

L’UE a lancé une enquête dans le cadre du Digital Markets Act visant Google, filiale d’Alphabet, concernant une politique susceptible de pénaliser les éditeurs de presse.

Tradr a lancé des ETF à effet de levier axés sur Bloom energy, Celestica, Nano nuclear et Synopsys, élargissant l’accès des particuliers à des thèmes technologiques volatils.

Ibm et Polytechnique Montréal ont lancé une initiative d’IA pour renforcer la chaîne d’approvisionnement forestière au Canada.

Gopuff a levé 250 MUSD lors d’un tour de table mené par Eldridge Industries, avec la participation de Valor Equity, Baillie Gifford et d’autres.

Hilton a de nouveau été désigné meilleur lieu de travail au monde, confirmant son leadership en culture d’entreprise.

Pfizer vend le reste de sa participation dans Biontech, proposant 4,55 millions d’ADR à un prix compris entre 108 et 111,70 dollars.

Les baristas de Starbucks ont lancé une grève dénonçant des pratiques déloyales dans plus de 40 villes américaines.

Chevron investit dans l’exploration pétrolière dans la formation argentine de Vaca Muerta, affirmant sa confiance dans la croissance de la demande de pétrole.

Ampco-pittsburgh a annoncé une hausse de 35% de son EBITDA ajusté au T3 et prévoit une amélioration annuelle après son retrait du marché britannique.

Corby a annoncé une forte croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices ajustés au T1, portée par les boissons prêtes à boire.

Investcorp credit management bdc a fait état d’une baisse de sa valeur nette d’inventaire tout en confirmant ses distributions pour le T4 2025.

Flutter entertainment a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices en raison de changements réglementaires et de paiements élevés, malgré la croissance de son chiffre d’affaires et de son BAIIA au T3.

Delta air lines pâtit des effets du shutdown gouvernemental et des annulations de vols, mais anticipe un solide T4.

Amazon fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale présumée de la part de vendeurs en Chine, ce qui a pesé sur le Nasdaq malgré le record du Dow Jones.

Recommandations des analystes :