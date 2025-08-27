Mes confrères des agences de presse ont été forcés de multiplier les mentions "avant Nvidia" dans les titres de leurs points de marché, mais j'ai décidé de faire de la résistance. J'aurais pu aussi titrer "avant Bayrou", mais il semble plus avant-gardiste de parler d'après-Bayrou. Les déboires politiques de la France et les résultats de l'avatar de l'intelligence artificielle sont deux des principaux déterminants boursiers du jour. Auxquels s'ajoutent deux Trumpitudes : la guerre ouverte contre la Fed et l'entrée en vigueur du doublement à 50% de la surtaxe douanière appliquée à l'Inde.

Hier, Wall Street est parvenu à clôturer dans le vert malgré les craintes sur la perte d'autonomie de la Fed, après la décision de Donald Trump de limoger arbitrairement l'une des membres de la banque centrale. L'Europe, en revanche, a été emportée dans le rouge par la perspective de voir le gouvernement français tomber pour la seconde fois en moins d'un an. C'est la seconde séance de forte correction du marché parisien depuis que François Bayrou a annoncé qu'il soumettra l'avenir de son équipe au vote de l'Assemblée nationale le 8 septembre.

Cette chute a contribué à accroître l'écart de performance 2025 entre le CAC 40 et le DAX. Depuis le 1er janvier, l'indice allemand a gagné 21,3%, plus de trois fois plus que son homologue français (+6,8% dividendes réinvestis). Je vous rappelle qu'on compare le DAX avec le CAC 40 Total Return parce que l'indice phare de Francfort capitalise les dividendes, à l'inverse de son homologue parisien. La tension reste forte dans l'Hexagone, ce qui affaiblit la totalité du bloc de la zone euro parce que tout le monde a en mémoire les dégâts que peut provoquer la perte de confiance sur la dette d'un pays.

Aux Etats-Unis, les attaques contre la Fed inquiètent mais n'empêchent pas les marchés actions de continuer à flirter avec leurs sommets. Le niveau de tolérance des investisseurs est de plus en plus stupéfiant. Donald Trump a compris il y a plusieurs semaines que s'attaquer à Jerome Powell, le président de la banque centrale, est un pari trop risqué. Il a donc changé de stratégie en passant à l'offensive sur d'autres membres de la Fed. Une sorte de grand remplacement monétaire. Sa décision de limoger Lisa Cook a pris tout le monde par surprise, mais le Président américain n'est pas du genre à renoncer à ses méthodes de hussard.

Le seul pan du marché qui s'inquiète vraiment est, une fois de plus, l'obligataire. L'obligataire long terme en l'occurrence, parce que le court terme n'a d'yeux que pour la baisse de taux quasiment acquise de la Fed au mois de septembre. Les bons du Trésor US à 30 ans sont en train de remonter vers le cap symbolique de 5%. Ils grimpent sur une tendance de fond, l'ampleur des déficits, de la dette et de l'inflation future, et sur un effet plus court-termiste, les pressions de Donald Trump sur la Réserve fédérale. Les économistes estiment que l'indépendance de la Fed est un pilier de la confiance dans la dette souveraine américaine. En d'autres termes, les investisseurs auront moins d'appétit pour financer le déficit américain s'ils savent qu'ils peuvent être lésés pour des raisons politiques. A court terme, les marchés restent persuadés que la Fed abaissera ses taux dès septembre, mais à long terme, ils exigent une prime de risque élevée pour compenser l’incertitude politique et budgétaire. D'où un focus accru sur l'échéance 30 ans.

Parmi les autres actualités du jour, l'éléphant dans la pièce s'appelle "résultats de Nvidia". Les chiffres sont prévus après la clôture de Wall Street (22h20 précisément si j'en crois le calendrier FactSet). Le groupe dirigé par Jensen Huang est devenu un baromètre du marché à lui tout seul. Dans le domaine commercial, il ne faudrait pas oublier que le bras de fer entre les Etats-Unis et l'Inde se poursuit : c'est aujourd'hui que la surtaxe douanière frappant les produits indiens double pour atteindre 50%. En parallèle, Donald Trump a menacé la Russie de sanctions économiques "très sérieuses" si rien ne bouge en Ukraine.

Du côté de l'Asie et du Pacifique, il y en a pour tous les goûts ce matin. Une hausse de 0,2% pour le Nikkei 225 à Tokyo et pour l'ASX 200 à Sydney, et de 0,8% pour le CSI 300 en Chine continentale. Des stagnations à Hong Kong et Séoul. Une baisse marquée de 1,1% du côté de l'Inde pour le SENSEX. Les indicateurs avancés européens montrent une tentative de rebond, avec une volatilité accrue du côté de la Bourse de Paris.

Le CAC 40 tente un modeste rebond de 0,15% à 7721 points à l'ouverture. Le SMI ouvre étale à 12 165 points. Le Bel 20 gagne 0,2% à 4846 points.

Les temps forts économiques du jour

Rien de majeur attendu aux Etats-Unis aujourd'hui. En Allemagne, place à l'indice de confiance des consommateur Gfk à 8h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

ASR Nederland : Oddo BHF maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 66 EUR à 74 EUR.

Autostore Holdings : Sparebank 1 Markets passe de neutre à acheter avec un objectif de cours de 10 NOK.

Balfour Beatty : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 568 GBX à 640 GBX.

Biomérieux : JP Morgan démarre le suivi à neutre avec un objectif de cours de 120,50 EUR.

Commerzbank : Goldman Sachs passe de neutre à vendre avec un objectif de cours relevé de 29,20 EUR à 34,10 EUR.

Deutsche Bank : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 34 EUR.

Deutsche Telekom : Baptista Research passe d'acheter à surperformance avec un objectif de cours réduit de 45,40 EUR à 37,60 EUR.

DiaSorin : JP Morgan démarre le suivi à souspondérer avec un objectif de cours de 75,40 EUR.

KBC Groupe : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 110 à 118 EUR.

Nokian Renkaat : Inderes passe d'accumuler à alléger avec un objectif de cours relevé de 7,70 à 8 EUR.

Sandoz Group : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 48 à 55 CHF.

Siemens : Baptista Research passe de surperformance à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 274,90 à 243 EUR.

Société Générale : Goldman Sachs reste à neutre avec un objectif de cours relevé de 53,25 à 62,75 EUR.

Sodexo : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 49 à 47 EUR.

UBS Group : Goldman Sachs reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 34,50 à 39,50 CHF.

Unicredit : Goldman Sachs maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 68,10 EUR à 77,10 EUR.

Veolia Environnement : Morgan Stanley passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours réduit de 36 à 32 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

EssilorLuxottica envisage d'augmenter sa participation dans Nikon, selon Bloomberg.

Stellantis a payé 190,6 millions de dollars d'amendes cette année pour ne pas avoir respecté les exigences américaines en matière de consommation de carburant. Par ailleurs, Stellantis abandonne son programme de conduite autonome de niveau 3.

La France, via Dassault Aviation, veut le leadership exclusif du programme SCAF face à l'Allemagne (Airbus) et l'Espagne (Indra), selon Reuters.

Elis émet 350 MEUR d'obligations 6 ans à 3,375%.

Stef rachète un transporteur suisse.

Réalités, qui a obtenu le renouvellement pour 6 mois de sa période d'observation sous redressement judiciaire, prévoit un point d'étape en octobre.

Eutelsat a retenu Enensys pour sa plateforme de distribution satellite DVB-NIP.

Advicenne confirme prévoir le dépôt du dossier d'enregistrement d'ADV7103 aux USA au T4 2025.

DMS lève 6,87 MEUR bruts à 1,19 EUR par action via une augmentation de capital réservée.

Le conseil d'administration d'AgroGénération recommande d'apporter à l'OPA simplifiée à 0,033 EUR déposée par Novaagro Ukraine.

Metavisio signe une ligne de crédit de 12 MUSD avec la province chinoise du Jinhan (ville de Jinan ?).

Les principales publications du jour : TotalEnergies EP Gabon… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

Givaudan annonce que Gilles Andrier quittera son poste de directeur général en mars 2026 pour prendre la présidence du groupe. Il sera remplacé par Christian Stammkotter.

EQT prévoit de vendre sa participation de 4% dans Beijer Ref.

Avolta décroche une nouvelle concession à l'aéroport de Sofia.

Peach Property annonce une hausse de son revenu locatif au premier semestre.

Groupe Minoteries voit ses revenus se contracter au premier semestre.

Les principales publications du jour : Prudential Plc, Ageas…

D'Amérique du Nord

D'Asie et d'ailleurs

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.