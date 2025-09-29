Wall Street : s'apprête à finir le trimestre au zénith avec 4 indices/4 positifs

L'avant dernière séance du mois calendaire et du 3ème trimestre s'inscrit dans la continuité haussière des 13 semaines qui ont précédé : la vigueur des indices US ne s'est pas démentie, le Dow Jones est parvenu à ressortir du rouge (+0,15%), ainsi que le Russell-2000 avec +0,04%, le S&P500 grappille 0,25% vers 6.661, le Nasdaq-100 engrange 0,45% vers 24.610 (le record historique est à 0,5%, c'est tout à fait à portée de main pour mardi, le bilan trimestriel avoisine +12%).



Cette hausse collective des 4 principaux indices US est une preuve que la confiance domine pour aborder cette semaine qui s'annonce riche en données macroéconomiques, tant de l'autre côté de l'Atlantique que sur le vieux continent.



Et il y toujours 3 ou 4 locomotives pour compenser les 'contrariétés' et pousser les indices vers leurs sommets : ce lundi, c'était Robinhood avec +12,3%, Western Digital avec +9,9%, Coinbase +6,8% et Applovin avec +6,4%.



A noter que l'indice 'SOXX' des semiconducteurs a battu dès les 1ers échanges un nouveau record absolu à 272,8$



Sur le plan indiciel, la séance de mardi sera cruciale mais le point culminant de la semaine aux Etats-Unis sera la publication du rapport sur l'emploi de septembre (le 'NFP'), souligne Bank of America, qui anticipe à ce sujet des créations de postes non agricoles stables à 65 000, au-dessus du consensus, et un taux de chômage maintenu à 4,3%.



'Ce rapport sur l'emploi sera sans doute l'élément d'information le plus important pour le FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) d'octobre, mais il existe des risques de publication retardée en cas de fermeture du gouvernement', prévient 'BoA'



Avant cette publication majeure prévue vendredi, sont aussi attendues aux Etats-Unis l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, l'enquête ADP sur l'emploi privé (mercredi) ou encore les indices d'activité PMI et ISM.



Beaucoup de chiffres en perspective mais sur le front obligataire, une nette détente s'amorce sur les T-Bonds US avec -5,8Pts sur le '30 ans' (vers 4,7070%) et de -4,6Pts sur le '10 ans' à 4,1400%.