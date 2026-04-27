Wall Street s'effrite légèrement, la Fed en première ligne

Les marchés américains se replient légèrement au cours de la première séance de cette semaine, après l'échec d'une tentative de relance des discussions entre Washington et Téhéran. Donald Trump a affirmé samedi avoir annulé le déplacement de ses émissaires à Islamabad. Ce jeudi, tous les regards seront braqués sur la Fed qui rendra sa nouvelle décision de politique monétaire. Après 17h, le Dow Jones perd 0,09% à 49 185,40 points. Le Nasdaq recule de 0,22% à 24 781,02 points.

Steve Witkoff (promu envoyé spécial pour les missions de paix par Trump) et Jared Kushner (gendre du président américain) devaient partir ce samedi pour Islamabad en vue d'une relance des pourparlers pour mettre fin durablement à la guerre au Moyen-Orient, avait indiqué vendredi la Maison Blanche, soulignant que cette rencontre était une demande de Téhéran.



Selon plusieurs médias américains, Donald Trump devrait tenir ce lundi une réunion de crise sur l'Iran alors que les négociations piétinent sur le cessez-le-feu et la réouverture à la navigation du détroit d'Ormuz.



Vladimir Poutine a assuré au ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi que la Russie ferait "tout" pour aider à ramener la paix au Moyen-Orient. "Pour notre part, nous ferons tout ce qui sert vos intérêts, les intérêts de tous les peuples de la région, afin que la paix puisse être obtenue le plus rapidement possible", lui a dit le président russe, cité par les médias d'Etat russes, ce lundi lors d'une rencontre entre les deux hommes à Saint-Pétersbourg.



Avant sa rencontre avec le président russe, Araghchi avait accusé, depuis Saint-Pétersbourg, les Etats-Unis de l'échec des discussions au Pakistan. "Les approches américaines ont fait que le précédent cycle de négociations, malgré des progrès, n'a pas atteint ses objectifs en raison d'exigences excessives", a-t-il déclaré, cité par les médias d'Etat iraniens. Il a aussi confirmé que "la sécurité du passage dans le détroit d'Ormuz est une question mondiale importante", alors que les Etats-Unis et l'Iran poursuivent leurs blocus sur ce détroit stratégique.



Ebrahim Azizi, président de la commission du Parlement sur la sécurité nationale d'Iran, a précisé à la télévision d'Etat que les forces armées contrôleraient le détroit pour, notamment, interdire le passage de "navires hostiles". Le projet prévoit aussi que les droits de passage soient versés dans la monnaie locale, le rial iranien.



De son côté, le Hezbollah refuse "catégoriquement" les négociations avec Israël, a rappelé son dirigeant, Naïm Qassem. Les discussions risquent selon lui d'entraîner le Liban dans un "cycle d'instabilité" et assure ne pas vouloir reculer face aux "menaces" israéliennes.



Dans ce contexte, les cours du pétrole progressent à nouveau ce lundi. Le Brent gagne 2,04% à 108,17 dollars. Le WTI avance de 2,21% à 96,60 USD.



La Fed sous les projecteurs



Outre l'évolution de la situation géopolitique au Moyen-Orient, l'actualité majeure de cette semaine sera la décision de politique monétaire de la Fed ce jeudi. La banque centrale américaine la dévoilera à l'issue de sa réunion de deux jours.



Pour Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPRAM, "les marchés anticipent un statu quo de la Fed en ce qui concerne la politique de taux. La fourchette cible de fed funds devrait rester stable à 3,50/3,75%. Les marchés anticipent une quasi-stabilité des taux directeurs sur les 18 mois à venir".



"Le marché du travail américain est trop fébrile pour que la Fed considère une hausse de taux à la légère mais les tensions sur les prix (pétrole, semiconducteurs) sont trop visibles pour que la Fed considère une baisse de taux à la légère. Ainsi, sans développement marqué dans un sens ou dans l'autre, la Fed se trouve dans une situation où le statu quo devrait prévaloir un moment", ajoute t-il.



De son coté, Michael Krautzberger, CIO Marchés publics chez AllianzGI estime que "Powell devrait reconnaître que la Fed est confrontée à un compromis plus difficile à court terme, les risques d'inflation penchant vers le haut et ceux pesant sur l'emploi vers le bas. Dans le même temps, il réitérera probablement les perspectives à moyen terme plus constructives du Comité, étayées par des gains de productivité liés à l'IA, comme le reflètent les projections de mars".



Dans l'actualité des sociétés cotées, Domino's Pizza chute de plus de 9% après ses résultats du premier trimestre 2026. La chaîne américaine de pizzerias a déçu sur son activité, avec des ventes à périmètre constant inférieures aux attentes, dans un environnement toujours marqué par la prudence des consommateurs américains, pénalisés par l'inflation et les incertitudes économiques et géopolitiques. Sur cette période, le groupe a enregistré une progression de 0,9% de ses ventes à périmètre constant aux Etats-Unis, nettement en deçà du consensus de 2,72%, selon les données LSEG.



Qualcomm cède 0,45%. Selon des informations de Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, l'entreprise américaine active dans le domaine de la technologie mobile pourrait sceller un partenariat avec OpenAI pour développer des puces destinées à des smartphones orientés intelligence artificielle.



Verizon progresse de près de 3% après l'annonce du relèvement de ses objectifs de BPA pour 2026. Le groupe de télécommunications l'anticipe désormais entre 4,95 et 4,99 USD contre une fourrchette précédente entre 4,90 et 4,95 USD.



Eli Lilly a trouvé un accord définitif pour acquérir Ajax Therapeutics, une société biopharmaceutique développant des inhibiteurs de JAK de nouvelle génération pour les patients atteints de néoplasies myéloprolifératives. Selon les termes de l'accord, les actionnaires d'Ajax pourraient recevoir jusqu'à 2,3 MdsUSD en numéraire, incluant un paiement initial et des paiements ultérieurs à la réalisation de certains jalons cliniques et réglementaires.



United Airlines confirme avoir approché American Airlines afin d'étudier une éventuelle fusion, une proposition finalement déclinée par son concurrent, qui a refusé d'engager des discussions. Le projet, porté par le directeur général Scott Kirby, visait à créer une compagnie de premier plan à l'échelle mondiale.



Cette semaine, les mastodontes du secteur tech (Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft et Apple) publieront leurs résultats du premier trimestre 2026.



Côté statistiques, une première estimation de la croissance du PIB pour le premier trimestre est attendue ce jeudi. Le même jour, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix PCE (mesure surveillé de près par la Fed pour l'élaboration de sa politique monétaire) au mois de mars.