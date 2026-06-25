Wall Street : sa hausse ne tient plus que sur 3 titres

La séance avait débuté sur une note indécise, les chiffres de l'inflation ressortant conformes aux attentes, mais pour les optimistes, le vert a fini par l'emporter si l'on s'en tient au Nasdaq-100 qui a progressé de 0,75% à 29.440 et au Dow Jones qui a grappillé 0,14%.

Publié le 25/06/2026 à 22:57 Partager

Mais attention, ces 2 indices ont progressé une nouvelle fois malgré un ratio "advance/decline" négatif (avec 55 à 65% de titres en repli).



Et le plus choquant, c'est que le Nasdaq Composite a fini en net repli de -0,45% : il enregistre un des plus grands écarts sur une seule séance en 55 ans par rapport au Nasdaq-100.



Que ce dernier fasse mieux que le "Composite" n'est pas un phénomène nouveau puisque de nombreux records ont été battus avec une dizaine de "technos" servant de locomotives, tandis que les "capis" secondaires étaient majoritairement à la peine.



Mais cette fois, il n'est même plus question d'une demi-douzaine de leaders à plus de 1.000Mds$ de "capi" car il n'en reste plus que 3.



Et il s'agit, comme à Tokyo et Séoul ce matin (Samsung et SK-Hynix), des champions des cartes mémoire, dopés par des profits records et un carnet de commande record dévoilé par Micron (+16,15%) qui revoit ses objectifs de 20% à la hausse pour 2027.



C'est en réalité Sandisk qui s'impose en tête de tous les indices avec un gain stratosphérique de +22% et qui établit un record de clôture à 2.335$, pour un gain annuel de +865%.

Mais il ne faut pas oublier Applied Materials avec ses +13,5% (l'entreprise fabrique des composants de cartes mémoire).



Et la "mémoire", c'est également ce qui a plombé Apple (-6,1%) qui subit la forte hausses de prix des composants depuis le début de l'année.

Dell en est également victime (-5,7%), mais vu la flambée des dernières semaines, c'est un repli négligeable.



A noter également la chute de Palantir de -5,5% et de Strategy de -9,4% alors que le Bitcoin a résolument enfoncé le support crucial des 60.000$ et testé 58.000$ au plus bas pour la première fois depuis 2024.



La fin de la séance a été assombrie par les rumeurs de tirs iraniens visant un cargo à la sortie d'Ormuz, ainsi que par les positions contradictoires de Trump et des négociateurs iraniens sur la gratuité ou non d'Ormuz passé le délai des 60 jours qui expirera mi-août.



Les chiffres de l'inflation publiés par le département du Commerce ont confirmé jeudi l'accélération de l'inflation aux Etats-Unis, à +4,1% contre +3,8% en avril... mais l'indice PCE s'est révélé à 100% conforme aux attentes, ainsi que le "core PCE" (qui exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie) qui accuse une hausse de 3,4% sur 1 an, comme prévu.



Le paradoxe, c'est que les T-Bonds se détendent avec -1,3 Pt sur le "10ans" à 4,387% et -1,2Pt sur le "2 ans" à 4,125% mais fondamentalement, les spécialistes des marchés de taux intègrent désormais le risque d'une Fed déterminée à juguler une inflation sous-jacente qui accélère et à un taux de chômage qui se stabilise. Selon le baromètre FedWatch, Wall Street anticipe une hausse des taux de 25 points de base de la Fed en septembre.