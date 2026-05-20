Au premier trimestre 2026, le distributeur à bas prix a enregistré un chiffre d'affaires de 25,4 MdsUSD, en hausse de 6,7% sur un an, dépassant largement ses propres objectifs. Les ventes comparables ont progressé de 5,6%, soutenues notamment par une croissance de 8,9% des ventes en ligne.
"Les résultats du premier trimestre ont dépassé nos attentes et constituent des signes encourageants montrant que notre stratégie clarifiée trouve un écho auprès de nos clients et stimule une croissance généralisée dans l'ensemble de nos activités", a déclaré le CEO Michael Fiddelke.
Le dirigeant a ajouté que le groupe restait "concentré sur la discipline et la flexibilité dans un environnement opérationnel toujours incertain", tout en poursuivant ses investissements dans ses équipes, ses capacités et l'amélioration de l'expérience client.
Target a par ailleurs relevé ses perspectives pour l'exercice 2026. Le groupe vise désormais un BPA ajusté proche du haut de sa fourchette de 7,50 à 8,50 USD, ainsi qu'une croissance des ventes d'environ 4%, contre une prévision précédente inférieure de deux points.
"Nous considérons ces résultats du 1er trimestre comme une validation de notre thèse acheteuse de long terme : sous l'impulsion du nouveau CEO Michael Fiddelke, l'amélioration de l'exécution opérationnelle commence à produire des résultats tangibles, certes aidés par une base de comparaison favorable", estime John Zolidis, analyste spécialisé dans la distribution américaine.
Pour Bank of America, à sous-performance sur le dossier, certaines interrogations demeurent quant à la solidité de la reprise. "Dans un environnement de consommation toujours fragile, marqué par la hausse des prix de l'essence et la fin de l'effet favorable des remboursements fiscaux, le risque d'un ralentissement des ventes comparables reste présent", pointe la banque américaine.
Le géant Walmart, véritable baromètre du secteur, publiera ses résultats trimestriels jeudi.
Target Corporation est spécialisé dans la grande distribution. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits alimentaires et boissons (22,4%) ;
- produits ménagers (17,5%) ;
- meubles et articles de décoration (15,7%) ;
- vêtements et accessoires (15,5%) ;
- produits durables (14,8%) : produits électroniques, jeux vidéo et consoles, articles de sport et jouets, produits de divertissement et articles de voyage ;
- produits de beauté (12,4%) ;
- autres (1,7%).
Au 30 janvier 2025, la commercialisation des produits est assurée au travers d'un réseau de 1 978 magasins implantés aux Etats-Unis (dont 1 526 détenus en propre), et par le biais d'Internet.
La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.