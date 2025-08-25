Wall Street : sans direction claire en attendant Nvidia

Wall Street évolue en ordre dispersé lundi suite à son accès de hausse de vendredi et dans l'attente des résultats de Nvidia, qui ne manqueront pas d'alimenter ce mercredi les débats concernant la constitution d'une 'bulle' autour des valeurs de l'IA.



Autour de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones recule de 0,5% à 45.405,2 points, le S&P 500 recule de 0,1% à 6458,7 points, mais le Nasdaq Composite progresse de 0,2% à 21.543,1 points.



Les marchés d'actions américains avaient terminé la semaine écoulée en nette hausse vendredi, le discours tenu par Jerome Powell à Jackson Hole ayant conforté le sentiment que la Réserve fédérale réduira ses taux d'un quart de point le mois prochain.



Avec un gain de plus de 1,5%, l'indice S&P 500 a signé sa meilleure séance en trois mois pour revenir à moins de 0,1% de son record historique du 14 août.



L'indice de volatilité CBOE, qui mesure le degré de nervosité du marché, s'est quant à lui tassé de 2,4 points à 14,2 soit son plus bas niveau depuis le début de l'année.



Les places américaines s'inscrivent désormais à des niveaux proches de leur record et leur récente envolée conduit certains à s'interroger sur la formation d'une 'bulle'.



L'attention des investisseurs va désormais se porter sur les résultats, prévus mercredi soir, du géant américain des puces dédiés à l'IA Nvidia, qui pourraient favoriser la poursuite du mouvement haussier si les investisseurs devaient y trouver des raisons de se rassurer sur les dépenses d'investissement des entreprises dans l'IA, une thématique largement à l'origine du rebond de plus de 40% opéré par le Nasdaq au cours des quatre derniers mois.



Mardi dernier, la chute de 1,5% de l'indice à forte pondération technologique avait dû essuyer une baisse journalière de quasiment 1,5% en raison des craintes entourant une possible bulle des valeurs spécialisées dans l'IA, avait détonné dans ce climat d'euphorie.



En attendant sa publication trimestrielle, Nvidia progresse de 1,5%, ce qui porte ses gains sur les trois derniers mois à plus de 35%.



Intel avance lui de 1,4% suite à l'officialisation d'une entrée au capital de l'Etat américain, qui contrôlera désormais près de 10% de ses actions.



Sur le marché obligataire, le rendement du dix ans remonte légèrement au-dessus de 4,28% suite à son net repli de vendredi, dû à la perspective d'un prochain assouplissement monétaire de la Fed.



Le dollar suit le mouvement et reprend 0,2% face à l'euro, à la faveur de quelques rachat à bon compte après ses récents plus bas pluriannuels, ce qui fait refluer la monnaie unique à 1,17, qui reste toujours bien au-dessus de son support de 1,1650.