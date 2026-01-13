Attendus à l'équilibre à l'ouverture, les marchés actions américains ont finalement bifurqué en territoire négatif. Vers 17 heures, le Dow Jones se replie de 0,52% à 49 331,07 points. Même sanction pour le Nasdaq : -0,36%.

Les intervenants digèrent les chiffres de l'inflation en décembre et les résultats trimestriels mitigés de JPMorgan et Delta Air Lines. Le tout dans un contexte géopolitique tendu. Sur ce chapitre, Donald Trump a exhorté mardi les manifestants iraniens à poursuivre leur mouvement, promettant sur Truth Social que "l'aide était en route", sans plus de précisions.

Signe du climat d'incertitude ambiant, l'or a atteint un nouveau record historique, pour le deuxième jour d'affilée, à 4634,55 dollars. Nouveau record également pour l'once d'argent, à 89,12 dollars. Pour leur part, les cours pétroliers sont également en nette hausse. Le Brent avançait de 2,24% vers 17 heures tout comme son homologue américain, le WTI (+2,30%).

Les chiffres de l'inflation en décembre étaient particulièrement attendus. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,3% au mois de décembre, conformément aux attentes et au même niveau qu'en novembre. En rythme annuel, l'inflation s'élève à 2,7% en ligne avec les prévisions, après 2,7% le mois précédent. En données core (hors alimentation et énergie), l'inflation est également moins élevée que prévu à 0,2% le mois dernier, face à une estimation de 0,3%. En rythme annuel, elle a atteint 2,6%, contre une prévision à 2,7%.

"Si les investisseurs salueront cette publication comme une nouvelle preuve de progrès désinflationnistes, la Fed restera dans une posture d'" observation " en raison de l'incertitude, tant qu'un certain recul ne pourra pas être pris entre les données et la fermeture gouvernementale. Cette publication est positive pour les actifs risqués et augmente la probabilité que la Fed apporte un soutien supplémentaire de sa politique monétaire en 2026", estime Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton.

Les ventes de logements neufs supérieures aux attentes

Par ailleurs, les ventes de logements neufs se sont élevées en octobre à 737 000 unités, contre des attentes à 716 000. En septembre, elles s'étaient élevées à 800 000.



Ce mardi donne le coup d'envoi des résultats du quatrième trimestre, avec l'entrée en lice des banques.

JPMorgan Chase (-2,58% à 316,10 USD) a enregistré une baisse de son bénéfice au quatrième trimestre, affecté par une charge exceptionnelle liée à un accord avec Goldman Sachs concernant un partenariat avec Apple dans les cartes de crédit. Le bénéfice s'est établi à 13 milliards de dollars, soit 4,63 dollars par action à comparer avec un bénéfice de 14 milliards de dollars, soit 4,81 dollars par action, un an auparavant. L'attention se portera aussi sur les publications de Bank of America, Citigroup et Wells Fargo mercredi, avant celles de Goldman Sachs et Morgan Stanley jeudi. Par ailleurs, Delta Air Lines (-1,30% à 70,11 USD) a annoncé prévoir une hausse d'environ 20% de son bénéfice en 2026. La compagnie aérienne a dégagé au quatrième trimestre un bpa ajusté 1,55 USD, dépassant légèrement les attentes des analystes,