Wall Street : sans grande inspiration après la publication en demi-teinte de Nvidia

Wall Street devrait marquer le pas jeudi à l'ouverture après ses nouveaux records de la veille, dans un marché qui semble éprouver le besoin de souffler après les résultats en demi-teinte dévoilés dans la soirée d'hier par Nvidia, le géant des architectures technologiques pour l'IA.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les principaux indices new-yorkais évoluent tous autour de l'équilibre, laissant entrevoir un début de séance en ordre dispersé ou sans grand changement.



Les marchés d'actions devraient faire preuve d'une certaine prudence alors que les investisseurs semblent peiner à définir une tendance claire dans la publication trimestrielle de Nvidia, diversement accueillie par les analystes.



Le fabricant de processeurs a fait état hier soir de résultats trimestriels en ligne avec les attentes et dévoilé des prévisions conformes aux prévisions du marché, une performance sans surprise qui incite les investisseurs à la prudence alors que le titre avait bondi de 45% ces six derniers mois.



Ces résultats trimestriels contrastés devraient atténuer la dynamique positive du titre, puisque celui est attendu en baisse de 0,1% à l'ouverture.



Si certains professionnels s'inquiètent du ralentissement apparent de la croissance du groupe californien, d'autres soulignent que ses résultats sont bridés par les restrictions actuellement imposées par l'administration de Washington à ses exportations vers la Chine, un facteur qui se traduira par un retour à une hypercroissance de l'activité une fois levé.



Plus globalement, les places américaines semblent montrer des signes de fatigue et un manque de conviction depuis quelque temps. La Bourse de New York avait fini la séance de mercredi sur une hausse modeste, mais toutefois suffisante pour permettre au S&P 500 d'établir un nouveau record.



Du côté des statistiques, la croissance du produit intérieur brut (PIB) des Etats-Unis a été revue à la hausse à 3,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2025, selon la deuxième estimation du Département du Commerce, après une première lecture qui l'avait donnée à 3% fin juillet.



Les économistes attendaient généralement une révision en hausse plus modeste.



Parallèlement, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont enregistré une baisse inattendue lors de la semaine au 23 août, à 229.000, soit 5.000 de moins que la semaine précédente, ce qui donne à penser que le marché du travail ne ralentit pas aussi fortement que prévu.



La demie-déception Nvidia pousse les investisseurs à se réfugier vers le compartiment obligataire, ce qui conduit le rendement des Treasuries à 10 ans à se détendre en-dessous de 4,24% en dépit de ces statistiques solides qui ne plaident pas forcément pour un assouplissement des taux de la Fed le mois prochain.



Du côté des devises, le dollar suit le même mouvement et recule face à l'euro, qui en profite pour revenir au contact de 1,1665.

