Wall Street : sans tendance, hésitation au contact des records absolus

L'ambiance est demeurée morose à Wall Street et globalement, aucune tendance ne se dégageait ce jeudi en clôture : les optimistes retiendront que le S&P 500, l'indice le plus emblématique, a légèrement progressé de 0,11% vers 6857... et qu'il a inscrit sa 3e meilleure clôture de l'Histoire (après celle de du 27 octobre à 6875 et celles des 28 et 29 octobre, identiques au centième de point près à 6890).



L'indice phare a donc terminé la séance à 0,5% de son record absolu et le Dow Jones ne s'en est pas éloigné (-0,1%) à 47 851, tout proche du zénith des 48 000.



Le Nasdaq-100 s'est également effrité de -0,1% à 25 581, freiné par la lourde rechute des 2 vedettes de la veille : On-Semiconductors reperd -4,15% et Intel -7,5% (Micron lâche également -3,2%), ce qui n'a été que partiellement compensé par les +2,1% de Nvidia et les +3,4% de Meta qui a annoncé réduire de 30% ses investissements dans le Métavers.



Salesforce tente de ressortir du purgatoire (+3,6%) en mettant en avant les perspectives de profitabilité de ses outils "AI".



Sur le front des statistiques, les surprises étaient au rendez-vous. Après qu'ADP ait dévoilé la veille -32 000 pertes d'emplois en novembre, le chiffre hebdomadaire des demandeurs d'indemnité chômage est ressorti aux antipodes du consensus : une chute de -27 000, vers 191 000 (niveau le plus bas depuis plus de 3 ans) alors que le consensus tablait sur une légère hausse vers 220 000.



Sous 200 000 demandeurs "hebdo", c'est synonyme d'hyper plein emploi aux USA, avec à la clé des tensions sur les salaires si la situation perdure plusieurs semaines.



Autre élément surprenant, les licenciements dans le privé ont chuté de moitié d'un mois sur l'autre aux Etats-Unis, selon les données du cabinet Challenger.



Mais les taux ont continué de se tendre comme si la baisse de taux par la Fed attendue le 10 décembre était "dans les cours" : le "10 ans" US affiche +4,2 points de base vers 4,10%, le "2 ans" rajoute +4 pbs à 3,525% et le "30 ans", +3,5 pbs à 4,76%.