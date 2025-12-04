Wall Street : sans tendance, hésitation au contact des records absolus

L'ambiance est demeurée morose à Wall Street et globalement, aucune tendance ne se dégageait ce jeudi en clôture : les optimistes retiendront que le S&P 500, l'indice le plus emblématique a légèrement progressé, de 0,11% vers 6.857... et il a inscrit sa 3ème meilleure clôture de l'histoire (après celle de du 27 octobre à 6.875Pts et celles des 28 et 29 octobre, identiques au centième de point près à 6.890 Points.

L'indice phare en termine donc à 0,5% de son record absolu et le Dow Jones ne s'en est pas éloigné (-0,1% à inchangé à 47 851, tout proche du zénith des 48.000 Points.

Le Nasdaq 100 s'est également effrité de -0,1% 25 581, freiné par la lourde rechute des 2 vedettes de la veille : On-Semiconductors reperd -4,15% et Intel -7,5% (Micron lâche également -3,2%), ce qui n'a été que partiellement compensé par les +2,1% de Nvidia et les 3,4% de Meta qui annonce réduire de 30% ses investissements dans le métaverse.

Salesforce tente de ressortir du purgatoire (+3,6%) en mettant en avant les perspectives de profitabilité de ses outils "A.I".



Sur le front des statistiques, les surprises étaient au rendez-vous : après qu'ADP ait dévoilé la veille -32,000 pertes d'emplois en novembre), le chiffre hebdomadaire des demandeurs d'indemnité chômage est ressorti aux antipodes du consensus : une chute de -27.000, vers 191.000 (niveau le plus bas depuis plus de 3 ans) alors que le consensus tablait une légère hausse vers 220.000.



Sous 200.000 demandeurs "hebdo", c'est synonyme d'hyper plein emploi aux USA, avec à la clé des tensions sur les salaires si la situation perdure plusieurs semaines.

Le rendez-vous du "NFP" ce vendredi n'en sera que plus crucial (une hausse du taux de chômage de +0,1% comme en septembre rassurerait) et les investisseurs surveilleront particulièrement a publication de l'indice PCE des prix, mesure privilégiée de l'inflation par la FED (panier de la ménagère).



Autre élément surprenant, les licenciements dans le privé ont chuté de moitié d'un mois sur l'autre aux Etats Unis selon les données du cabinet Challenger.



Pour résumer, il faudrait vraiment des chiffres extraordinairement éloigné des anticipations ce vendredi pour remettre en cause le consensus unanime sur une baisse de -25Pts mercredi prochain par la FED.

Mais les taux ont continué de se tendre comme si la décision attendue le 10/12 était "dans les cours" et le "10 ans" US affiche +4,2Pts vers 4,10%, le "2 ans" rajoute +4Pts à 3,525%, le "30 ans" +3,5Pts à 4.76%.