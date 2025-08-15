Wall Street : sans véritable direction suite à des statistiques mitigées

Wall Street a ouvert dans l'indécision vendredi dans le sillage d'une série d'indicateurs économiques mitigés venus alimenter une certaine prudence de la part d'investisseurs qui attendaient d'être rassurés sur la conjoncture.



Aux alentours de 11h00 (heure de New York), le Dow Jones grignote 0,1% à 44.938,8 points, tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,4% à 21,625,1 points.



Les statistiques publiées tôt dans la matinée ont montré que les ventes de détail avaient augmenté de 0,5% en juillet, une bonne nouvelle pour la consommation et la croissance, mais les chiffres des prix à l'importation ont dépassé les attentes, ce qui laisse entendre que les surtaxes douanières décidées par Donald Trump pourraient avoir des répercussions sur les prix.



Autre déception, le moral des ménages américains s'est dégradé de manière inattendue en août, selon les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, dont l'indice de confiance a reculé à 58,6 après 61,7 en juillet, alors que les économistes prévoyaient une hausse autour de 62,1.



C'est la composante mesurant le jugement des consommateurs sur leur situation actuelle qui a accusé le plus fort repli, avec une baisse 60,9 contre 68,0 le mois précédent en raison de l'érosion du pouvoir d'achat causée par les prix élevés.



Même si de nombreux indicateurs suggèrent que l'économie américaine reste solide, d'autres ont récemment tempéré l'enthousiasme des marchés, comme les derniers chiffres de l'emploi qui montrent un ralentissement du marché du travail.



Conjuguée à des pressions inflationnistes qui tardent à refluer, la décélération de l'activité conduit bon nombre d'intervenants à redouter le scénario d'une 'stagflation', une combinaison de croissance faible et d'inflation élevée qui n'était plus apparu depuis les années 1970.



A en croire une récente enquête de BofA, 41% des participants s'attendent à ce que l'économie mondiale se dégrade au cours de l'année à venir, contre 31% le mois dernier, percevant surtout la politique économique américaine et la faiblesse du consommateur américain comme les principaux risques.



En réaction à ces indicateurs, le dollar a momentanément creusé ses pertes, revenant à ses plus bas de presque cinq ans face à l'euro, qui remonte vers 1,1710.



Sur le marché obligataire, les rendements souverains évoluent en hausse, ce qui ne traduit pas encore de regain d'appétit pour les valeurs refuge. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans évolue au-dessus de 4,30%.



Sur le marché pétrolier, le cours du brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd 1% à 63,3 dollars et se dirige vers un léger repli de 0,5% sur la semaine.



S'agissant des valeurs, l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs lâche plus de 12% après avoir dévoilé des prévisions décevantes, ce qui entraîne l'ensemble du secteur des puces à la baisse et pénalise le compartiment technologique.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow s'adjuge pour l'instant 1,7%, le S&P gagne 1% et le Nasdaq prend 0,8%, ces deux derniers ayant atteint de nouveaux records historiques lors de la séance de mercredi.