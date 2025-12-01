La période de doute qui s'est emparée des investisseurs en novembre a été plus ou moins effacée grâce à une semaine très dynamique. Mais il reste un fond de nervosité vis-à-vis des actifs à risque, comme le montrent les baisses respectives de 12% et de 20% de Nvidia et du bitcoin sur un mois. Décembre, traditionnellement favorable aux actions, démarre sur une note prudente.

Parfois, les séries mathématiques ne tiennent pas à grand-chose. Prenez celle de l'indice S&P 500 américain par exemple. Aucune baisse mensuelle depuis mai. Eh bien la série continue avec un 7e mois de gains en novembre, pour une broutille. Le bilan mensuel de l'indice large américain est en effet de +0,13%. Ça s'est joué à un cheveu vendredi lors de la dernière séance du mois. Séance réduite à une demi-journée, comme le veut la tradition au lendemain de Thanksgiving. On peut donc écrire que le S&P 500 progresse depuis 7 mois sans interruption. Performance de février / août 2021 égalée. Il en faudra encore un peu pour aller titiller les deux meilleures séries des 30 dernières années, qui avaient duré 10 mois : décembre 1994 / septembre 1995 et avril 2017 à janvier 2018. Wall Street a rebondi pendant 5 séances consécutives pour atténuer les pertes du début du mois de novembre. Le Nasdaq 100 a rebondi vigoureusement lui aussi, mais pas assez pour faire basculer son mois de novembre dans le vert. Fin de série donc, sur fond de doutes sur la robustesse de l'écosystème de l'intelligence artificielle. Doutes sur la durée, parce qu'à court terme, l'investissement dans l'IA représente pour l'économie américaine une dynamique comparable à celle du boom pétrolier originel.

C'est d'ailleurs l'occasion de fêter les 3 ans de ChatGPT. Ou plutôt, les 3 ans de la mise à disposition du public de l'IA conversationnelle, qu'OpenAI a lancée le 30 novembre 2022. Ça a commencé avec des requêtes mignonnes sur des blagues avec des chatons et des dessins approximatifs et moches. Maintenant, on peut détruire la réputation de son voisin avec une fausse vidéo, faire des gifs de Donald Trump aux commandes d'un F18 larguant du caca ou remplacer son psy par un robot qui ne s'endort pas sur son fauteuil quand on lui parle. L'IA peut même introduire vos codes d'identification dans une App, payer à votre place les merdouilles que vous achetez sur Alipay et identifier des gens avec un drone pour leur livrer quelque chose dans la version soft, ou les tuer dans la version trash.

On s'éloigne un peu de la Bourse… mais pas tant que ça, vu que c'est l'IA qui est le moteur de la hausse d'une partie des actions depuis plusieurs trimestres, et que l'essoufflement de la dynamique coïncide avec le petit coup de mou récent. En Europe, on a moins d'IA qu'aux Etats-Unis, mais on s'en sort plutôt pas mal en Bourse aussi. L'indice Stoxx Europe 600 est resté vert toute la semaine dernière, ce qui lui permet de revenir à moins de 2% de son record du 13 novembre.

Avec l'IA un peu bancale, c'est la baisse des taux de la Fed qui est revenue en première ligne depuis quelques jours. Le marché est persuadé à 90% que la banque centrale américaine va assouplir sa politique le 10 décembre. Les membres de la Fed ne font pas grand-chose pour leur faire changer d'avis. De toute façon, ils n'ont plus le droit de s'exprimer sur la politique monétaire à partir de ce 1er décembre, conformément à la période de blackout de 10 jours avant une décision de politique monétaire.

Les informations à connaître pour bien commencer la semaine :

En Chine, les indicateurs PMI officiels sont en zone de contraction en décembre, aussi bien dans les services que dans l'industrie. Le PMI manufacturier RatingDog descend lui aussi sous la barre des 50 points, synonyme de contraction économique,

L'OPEP+ poursuit sa pause dans la hausse de sa production et adopte une mesure pour estimer les quotas de ses membres. L'objectif est d'éviter les tricheries sur la production réelle, restaurer la crédibilité du cartel et mieux contrôler l’offre mondiale pour soutenir les prix du pétrole,

Les Suisses rejettent à 78,3% un projet d'impôt sur les successions,

Trump et Maduro ont discuté la semaine dernière, mais pas grand chose n'a filtré. Par ailleurs, le Président américain a indiqué avoir fait son choix pour la présidence de la Fed. Les pros pensent que c'est son conseiller Kevin Hassett qui a raflé la mise,

Selon Adobe Analytics, les consommateurs ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne lors du Black Friday, soit une hausse de 9,1% par rapport à 2024,

Le yen a progressé contre le dollar, après que les commentaires du président de la Banque du Japon ont renforcé la probabilité d'une hausse de taux lors de la dernière réunion de l'année,

Sur l'agenda macro de la semaine, les Etats-Unis rattraperont quelques stats en souffrance depuis la fin du shutdown notamment les dépenses de construction d'octobre (lundi), les ouvertures de postes d'août (mardi), les prix à l'import-export (mercredi), les salaires du T3 et la balance commerciale d'octobre (jeudi) puis enfin les revenus et dépenses personnels de septembre et l'indice de confiance de l'Université du Michigan (vendredi).En Europe, focus mardi sur l'inflation du mois de novembre dans la zone euro,

Sur l'agenda des sociétés, les principales publications de résultats attendues concernent Salesforce et CrowdStrike dans la tech et Inditex et Fast Retailing dans la mode.

En Asie Pacifique, la première séance de décembre ressemble à un sas de décompression après le rallye de fin novembre. Le Japon perd 1,9%, Taiwan 1,2%, l'Australie 0,6% et la Corée du Sud 0,3%. La Chine continentale, Hong Kong et l'Inde parviennent à conserver de légers gains. Les indicateurs avancés de Wall Street sont assez nettement ancrés dans le rouge, ce qui laisse entrevoir une ouverture baissière en Europe.

Le CAC 40 démarre la journée en repli de 0,15% à 8 087 points. Le SMI est stable à 12 834 points. Le Bel 20 rend 0,4% à 5 021 points.

Les temps forts économiques du jour

Le marché attend la seconde lecture des PMI manufacturiers de novembre, notamment en Europe et aux Etats-Unis, où l'indice ISM sera aussi dévoilé à 16h00. Tout l'agenda ici.

Les cotations sont celles du jour autour de 7h00, les liens permettent d'avoir le temps réel :

Les principaux changements de recommandations

Air France-KLM : JP Morgan passe de neutre à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 8 à 14 EUR.

Air Liquide : TD Cowen reste à acheter avec un objectif de cours relevé de 205 à 210 EUR.

Alpha Services And Holdings : Eurobank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours relevé de 3,40 EUR à 4,08 EUR.

AMS-Osram : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 8,90 à 5,35 CHF.

ASML Holding : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 1000 à 1100 EUR.

Bureau Veritas : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 29,50 à 31 EUR. RBC Capital passe de performance de marché à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 28,50 à 26,50 EUR.

Capgemini : Grupo Santander démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 180,81 EUR.

Compagnie Financiere Richemont : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 180 à 195 CHF.

Compass Group : RBC Capital passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 2700 GBX à 2775 GBX.

EasyJet : JP Morgan passe de neutre à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 500 à 400 GBX.

Hermès International : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et réduit l'objectif de cours de 2420 à 2400 EUR.

Icade : Deutsche Bank reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 22 à 21 EUR..

Intertek : Investec démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 5650 GBX.

Jet2 : JP Morgan passe de surpondérer à neutre avec un objectif de cours réduit de 1850 à 1450 GBX.

Lonza Group : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 690 à 720 CHF.

Lufthansa : JP Morgan passe de souspondérer à neutre avec un objectif de cours relevé de 5,30 à 7,50 EUR.

LVMH : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 635 à 715 EUR.

Montea : Deutsche Bank passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 65 à 85 EUR.

Mowi : Berenberg passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 215 à 260 NOK.

Optima Bank : Eurobank passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 22,28 EUR à 8,88 EUR.

Philogen : Goldman Sachs passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 25 EUR.

Sartorius Stedim Biotech : HSBC maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 230 à 255 EUR.

SoftwareOne : Berenberg démarre le suivi à l'achat avec un objectif de cours de 11 CHF.

TeamViewer : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 15 à 7,50 EUR.

Totalenergies : HSBC passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours de 60 EUR.

Unibail-Rodamco-Westfield : Deutsche Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 95 à 105 EUR.

Vat Group : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 347 à 408 CHF. BNP Paribas passe de neutre à surperformance avec un objectif de cours relevé de 347 à 427 CHF.

Vivendi : JP Morgan reste à surpondérer avec un objectif de cours réduit de 3 à 2,90 EUR.

En France

Annonces importantes (et moins importantes… Je précise que les informations sont données à chaud avant l'ouverture et ne préjugent pas de la couleur des actions pendant la séance)

Les immatriculations de véhicules légers en hausse modeste de 0,3% en France en novembre, selon la PFA. Renault monte, Stellantis baisse et Tesla chute de 58%.

Airbus cloue au sol 6 000 A320 pour un problème de logiciel, qui semble pratiquement résolu mais qui a fait baisser le titre de 5% hors séance pendant le weekend.

Axa finalise la prise de contrôle de l'assureur italien Prima.

La Cour de cassation tranche en faveur de Bolloré dans l'affaire de la scission de Vivendi, et renvoie le dossier en appel.

Vallourec nomme Nathalie Delbreuve directrice financière.

Bit Digital rachète la Financière Marjos pour en faire une Crypto Treasury Company.

Eduform'action a levé 0,46 MEUR via une augmentation de capital par émission d'ABSA.

Les principales publications du jour : Dekuple… Le reste ici.

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)

D'Europe

La justice italienne accuse le PDG de Banca Monte dei Paschi et des investisseurs de manipulation du marché.

Telefonica paiera plus cher pour conserver les droits TV du football espagnol.

NatWest serait en pourparlers exclusifs pour vendre sa participation majoritaire dans la société de retraite Cushon à Willis Towers Watson.

HSBC s'associe à Mistral AI pour le déploiement de l'IA générative.

L'activiste Steven Wood fustige, dans le FT, la "pire gouvernance de sa catégorie" chez Swatch.

Stadler Rail conteste en justice le choix des CFF, qui se défendent.

Moody's a relevé la note crédit long terme de British Airways, filiale de International Consolidated Airlines, de Baa3 à Baa2, en révisant la perspective de positive à stable.

Le fonds souverain saoudien Public Investment Fund (PIF) serait sur le point d'investir dans la division aérostructures de Leonardo.

Les principales publications du jour : Asseco, Peel Hunt…

D'Amérique du Nord

Micron va investir 9,6 MdsUSD au Japon.

UnitedHealth aurait lancé la vente de ses activités sud-américaines à la société de capital-investissement Patria pour un montant d'un milliard de dollars.

La Russie menace de bloquer complètement WhatsApp (Meta Platforms).

Le film "Zootopia 2" de Walt Disney rapporte 556 millions de dollars sur 5 jours au box-office mondial.

Le fonds souverain norvégien va voter contre la rémunération du PDG de Microsoft.

Les autorités sud-coréennes enquêtent sur une fuite de données chez le détaillant en ligne Coupang (coté aux USA), dans ce qui pourrait être le plus gros piratage du pays.

Les principales publications du jour : MongoDB, Credo Technology…

D'Asie et d'ailleurs

Asahi Life rachète un assureur vietnamien à Manulife pour 30 milliards de yens (environ 166 MEUR).

Le consortium EQT met fin aux négociations en vue du rachat du groupe australien AUB Group.

BYD va procéder à une mise à jour logicielle sur 90 000 véhicules hybrides rechargeables en raison d'un défaut du bloc-batterie.

Les principales publications du jour : néant…

Le reste de l'agenda mondial des publications ici.