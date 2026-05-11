Wall Street se cherche une tendance après six semaines consécutives de gains

La place new-yorkaise peine à trouver une direction lundi, les marchés marquant une pause après six semaines consécutives de hausse pour le S&P 500 et le Nasdaq, dans un contexte de nouvelles interrogations sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient.

Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'indice Dow Jones des 30 principales valeurs industrielles avance lui aussi de 0,1% à 7 409,8 points tandis que le Nasdaq Composite recule de 0,1% à 26 214,2 points.



Le Nasdaq était parvenu à s'adjuger 4,5% la semaine passée pour atteindre de nouveaux plus hauts historiques, tout comme le S&P qui avait pris 2,4% pour lui aussi culminer à des sommets. Avec une progression de seulement 0,2%, le Dow était resté quelque peu en retrait.



Depuis son plus bas du 30 mars, le Nasdaq, l'indice de référence des valeurs technologiques, a désormais grimpé de 26%, porté par une série de résultats d'entreprise meilleurs que prévu et des prévisions 2026 supérieures aux attentes.



Sur les 445 composantes du S&P 500 qui ont déjà publié leurs chiffres trimestriels, soit 86% de l'indice, le rythme de croissance des bénéfices par action (BPA) a atteint 26% (+18% en excluant les géants de la "tech" Amazon, Google et Meta) alors que le consensus ne prévoyait qu'une hausse de 12% au début de la saison, rapporte aujourd'hui BofA.



"Cette solidité ne se limite pas au segment des grandes valorisations de la tech", souligne la banque américaine. "Dans l'ensemble, les entreprises ont fait croître leurs bénéfices à un rythme vigoureux de 12%", fait remarquer la firme.



Ce vif mouvement haussier semble inciter certains investisseurs à la prudence, d'autant plus que le conflit contre l'Iran n'est toujours pas résolu et que la semaine s'annonce chargée.



Après leurs records de la semaine dernière, les marchés d'actions américains subissent le contrecoup des dernières déclarations de Donald Trump, qui a fustigé dimanche la réponse apportée par l'Iran à la proposition américaine visant à mettre fin à la guerre, la jugeant " totalement inacceptable ".



Signe de la plus grande prudence des investisseurs, l'indice VIX de la volatilité, baromètre de la peur à New York, remonte de 6,3% à 18,3 points, marquant un plus haut d'un mois.



Dans l'attente de nouveaux catalyseurs



Si les investisseurs semblent aujourd'hui enclins à prendre quelques couvertures pour se protéger, Wall Street pourrait bien repartir de l'avant cette semaine grâce à des indicateurs économiques tels que les aime la place américaine : rassurants sur l'état de l'économie mais pas assez vigoureux pour remettre en cause la perspective de nouvelles baisses de taux.



Le marché prendra connaissance dès demain de la statistique des prix à la consommation (CPI) pour le mois d'avril, qui permettront de savoir si les tensions inflationnistes se sont réveillées avec la récente flambée des coûts de l'énergie.



D'autres indicateurs importants suivront, comme les ventes au détail jeudi ou la production industrielle vendredi.



La visite du président Trump à Pékin, à partir de jeudi, pourrait par ailleurs offrir une opportunité de recalibrer les relations entre les Etats-Unis et la Chine, même si des changements concrets devraient rester limités.



L'autre catalyseur espéré pourrait encore venir du côté des entreprises, avec la publication de résultats très attendue du géant des équipements de réseau Cisco.



Le rendez-vous sera très suivi, alors que l'engouement pour l'intelligence artificielle s'étend désormais aux segments industriels traditionnels, transformant les fournisseurs de fibre optique et d'infrastructures en nouveaux "vendeurs de pioches" de cette ruée vers l'or technologique.



Les mouvements restent restreints sur le marché des changes, où le dollar se stabilise autour de 1,1786 face à l'euro.



Le petit regain d'aversion au risque ne favorise pas une baisse des rendements obligataires: celui des Treasuries à dix ans progresse de 2,6 points de base à 4,39%.



La crainte de voir l'enlisement du conflit américano-iranien freiner l'approvisionnement en pétrole se traduit par une nette progression des prix du baril: le Brent gagne 2,7% à près de 104 dollars et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend également 2,7% à 97,7 dollars.