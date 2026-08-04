Wall Street se pare de vert à l'image des publications

Les principaux indices américains évoluent dans le vert ce mardi, avec de nouveaux records pour le S&P 500 et le Dow Jones, tandis que le Nasdaq 100 s'adjuge plus de 2%. Les solides publications de Palantir et Caterpillar soutiennent la tendance, dans un contexte également marqué par un regain d'optimisme sur le front géopolitique.

Wall Street poursuit son ascension ce mardi, portée par une série de publications d'entreprises bien accueillies par les investisseurs. En parallèle, les marchés semblent rassurés par la perspective d'un apaisement des tensions au Moyen-Orient.



L'action Palantir Technologies affiche actuellement une hausse de 26% après que le groupe a, une nouvelle fois, relevé ses prévisions de chiffre d'affaires annuel.



De son côté, Caterpillar, souvent considéré comme un baromètre de l'économie industrielle mondiale, progresse de 5% après avoir revu à la hausse sa prévision de croissance de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice. Le groupe explique notamment bénéficier de l'essor des centres de données, qui alimente une forte demande pour ses équipements de construction et de production d'électricité.



Sur le plan géopolitique, les déclarations récentes de Scott Bessent ont entretenu les espoirs d'une accalmie des tensions au Moyen-Orient. Le secrétaire américain au Trésor a indiqué qu'un accord avec l'Iran visant à rouvrir le détroit d'Ormuz pourrait être conclu dès mardi ou mercredi.



Parmi les autres mouvements marquants de la séance, les fabricants américains de composants photoniques Coherent et Lumentum gagnent respectivement 13 et 8% après des informations de Reuters selon lesquelles l'administration Trump préparerait une interdiction des importations de transceivers optiques chinois destinés aux centres de données.



Après la clôture de Wall Street, les investisseurs prendront connaissance de la première publication de SpaceX depuis son introduction en Bourse, ainsi que des résultats d'AMD et de Paramount Skydance.