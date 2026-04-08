Wall Street se relance avec les espoirs au Moyen-Orient, cycliques en tête

La Bourse de New York s'inscrit en forte hausse mercredi, soutenue par les valeurs cycliques les plus sensibles à la croissance économique après la trêve de deux semaines conclue dans la nuit par les Etats-Unis et l'Iran.

Vers 11h15 (heure de New York), l'indice Dow Jones gagne plus de 2,2% à 47 630,9 points. Le S&P 500, plus large, prend 2,1% à 6 755 points, tandis que le Nasdaq Composite progresse de 2,5% à 22 577,8 points.



L'évolution favorable du conflit au Moyen-Orient à l'issue de 40 journées d'affrontements est saluée par un regain général d'appétit pour le risque, même si certains observateurs évoquent une "désescalade sous contrainte" voire "un accord a minima".



"L'accord conclu répond avant toute chose à une urgence", explique Michaël Nizard, chez Edmond de Rothschild AM.



"Eviter un basculement dans un scénario extrême combinant frappes massives américaines, blocage durable du détroit d'Ormuz, mesures de rétorsion iraniennes sur les capacités de production des pays du Golfe", ajoute-t-il.



La trêve n'est en effet que temporaire, Washington ayant pris le soin de conditionner les négociations de paix à la réouverture du détroit d'Ormuz, artère vitale du commerce pétrolier mondial.



Sur le marché de l'énergie, le baril de brut texan WTI décroche de plus de 15% à 95,5 dollars. Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks commerciaux de pétrole brut aux Etats-Unis avaient augmenté de 3,1 millions de barils par rapport à la semaine précédente, à 464,7 millions de barils.



Le mouvement général de hausse bénéficie en premier lieu aux secteurs les plus affectés ces dernières semaines par la montée des inquiétudes sur la conjoncture économique, comme celui de la consommation non-essentielle, dont l'indice S&P progresse de 2,8%.



Les valeurs industrielles grimpent de plus de 3,2%.



Au sein du Dow, Caterpillar prend 5,4%, Boeing 4,3% et Honeywell 2,9%.



A la baisse, les valeurs pétrolières pâtissent de leur côté de la dégringolade des cours du brut: ExxonMobil lâche 5,8% et Chevron 5,7%.



Delta Airlines a par ailleurs fait démarrer la saison des résultats du bon pied, son titre décollant de plus de 6%, les investisseurs saluant la publication de comptes meilleurs que prévu au titre du 1er trimestre 2026 et la perspective d'un reflux des prix du carburant avec la chute de l'or noir.