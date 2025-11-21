Les marchés américains ont terminé la semaine dans le vert, soutenus par un regain d'optimisme autour d'un assouplissement monétaire dès décembre et par des signaux positifs pour Nvidia concernant ses ventes de puces en Chine.

Dans une atmosphère plus confiante, Wall Street a clôturé en hausse ce vendredi. Le S&P 500 a progressé de 0,98% à 6 603 points, le Dow Jones a gagné 1,08% pour atteindre 46 254,5 points et le Nasdaq 100 a avancé de 0,77% à 24 239,5 points.

Le marché a été soutenu par les déclarations du président de la Fed de New York, John Williams, qui ont renforcé la perspective d’une baisse des taux dès la prochaine réunion de la Réserve fédérale en décembre. Selon l’outil CME FedWatch, les investisseurs évaluent désormais à près de 72% la probabilité d’un abaissement de 25 points de base, contre seulement 37% auparavant.

Ce retournement de sentiment intervient après un rapport sur l’emploi plus robuste qu’attendu, qui avait temporairement réduit les chances d’un assouplissement monétaire.

Selon Reuters, Washington envisagerait d’autoriser de nouveau Nvidia à vendre ses puces H200 à la Chine, une information qui a soutenu le titre malgré un léger recul en séance (-0,97%).

Alphabet continue pour sa part de profiter du succès de son modèle Gemini 3 pro. L’action a grimpé de 3,53%, renforçant la dynamique positive autour du groupe.

Eli Lilly a marqué la séance en dépassant pour la première fois la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Le titre a progressé de 1,63%, confirmant l’intérêt des investisseurs pour ses perspectives de croissance dans la pharmacie et les traitements innovants.

Alors que les marchés tournent désormais leur attention vers la prochaine décision de la Fed, l’espoir d’un assouplissement monétaire alimente un début de rebond à Wall Street