Entre le discours mesuré du président de la Réserve fédérale et la publication décevante de Meta, les marchés américains ont accusé le coup jeudi, mettant un terme à leur récente série haussière.

L’onde de choc s’est propagée à Wall Street après une séance marquée par la prudence de Jerome Powell et la chute spectaculaire de Meta. Si la Fed a bien abaissé ses taux de 25 points de base mercredi soir, le président de l’institution a tempéré les attentes en déclarant qu’une nouvelle baisse en décembre était "loin d’être acquise". Un message qui a refroidi l’élan d’un marché déjà fébrile face à des valorisations jugées élevées.

À peine les propos de Powell digérés, Meta a ajouté à la nervosité ambiante en publiant des perspectives qui ont pris les investisseurs de court. Le groupe a relevé ses prévisions de dépenses d’investissement et prévoit, selon Bloomberg, une émission obligataire d’au moins 25 milliards de dollars. Résultat : le titre a chuté de 11,33% sur la séance.

Cette dégringolade a lourdement pesé sur les indices : le S&P 500 a reculé de 0,99% à 6 822,3 points, le Nasdaq 100 a perdu 1,47% à 25 734,8 points, et le Dow Jones a cédé 0,23% pour terminer à 47 522,1 points.

Microsoft a également contribué à la tendance baissière, abandonnant 2,9% après la publication de ses résultats. À l’inverse, Alphabet a progressé de 2,52%, porté par des chiffres supérieurs aux attentes grâce à la vigueur de ses activités liées à l’intelligence artificielle.

Les investisseurs ont ensuite découvert les publications d’Apple et d’Amazon à la clôture. Le géant du commerce en ligne a annoncé la plus forte croissance de son service cloud AWS depuis trois ans, propulsant son action de 10%.

Chez Apple, Tim Cook a confirmé l’engouement pour l’iPhone 17, précisant que certains modèles étaient déjà en rupture de stock. Le groupe s’attend à un chiffre d’affaires record avoisinant les 137 milliards de dollars pour le prochain trimestre. L’action a progressé de 2% dans les échanges prolongés.

Netflix, de son côté, a annoncé un fractionnement de ses actions à raison d’une pour dix, opération prévue après la clôture du 14 novembre, sans impact sur la valorisation du titre.

Sur le front diplomatique, les marchés ont peu réagi à l’annonce d’un accord commercial entre Washington et Pékin. Celui-ci prévoit la reprise des achats chinois de soja américain, la garantie des exportations de terres rares et un engagement conjoint contre le trafic de fentanyl. En contrepartie, Donald Trump a promis d’alléger certains droits de douane sur les produits chinois.

En Europe, la Banque centrale européenne a maintenu ses taux inchangés à 2% pour la troisième fois consécutive, choisissant la prudence dans un contexte de faible inflation et de croissance stable, malgré les tensions commerciales mondiales.