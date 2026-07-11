Wall Street : semaine très positive malgré les tensions géopolitiques

Wall Street a clôturé en hausse, sur des scores homogènes, compris entre +0,3% (Dow Jones, Nasdaq) et +0,4% (S&P500). Seul le Russell-2000 manque à l'appel avec un repli de -0,45% vers 2.978. Les indices US prennent une belle revanche sur leurs équivalents européens (-2,5% pour l'Euro-Stoxx50) puisque le Nasdaq grimpe de +1,8% et le "S&P" de +1,2%.



Le retour des acheteurs sur les semiconducteurs a fait la différence, le SOXX prend +3% sur la semaine, la cerise sur le gâteau étant l'introduction très réussie (IPO) de SK-Hynix qui s'envole de +12,5% (à 168$) pour sa première séance de cotation.



SK Hynix, le meilleur performer de la Bourse de Séoul en 2026, a levé 26,5 milliards de dollars à l'occasion de cette opération, la 2ème plus importante de l'histoire après celle du géant américain de l'aérospatiale SpaceX (et devant Saoudi Aramco il y a 7 ans avec 25,6Mds$ levés).



Il n'y avait pas de publications "macro" à l'agenda mais une donnée intéressante concernant la consommation a été dévoilée par Bank of America : les dépenses par carte de crédit et de débit ont progressé de 6,3% sur 12 mois, leur plus forte hausse depuis avril 2022.



Et cette accélération n'a rien à voir avec la facture de carburant (qui recule depuis 1 mois) : hors essence, les dépenses augmentent de 5,6% sur un an, contre 3,9% en mai... et ce sont les dépenses en billets d'avion qui ont explosé avec une progression à deux chiffres, tandis que l'habillement et les bien marchands ont progressé respectivement d'environ 7% et 5%.



Mais Wall Street ne finit pas la semaine complètement serein: les T-Bonds subissent une dégradation sur l'ensemble de la courbe avec +4,5Pts sur le "2 ans" à 4,206%, +2,2Pts sur le "10 ans" à 4,561% (+11Pts hebdo) et +1,5Pt sur le "30 ans" à 5,068%.



Et si les investisseurs ont ignoré les turpitudes géopolitiques qui secouent le Golfe persique... il n'est pas sûr que le risque d'escalade soit à écarter formellement, avec les principaux networks américains qui ont titré toute la journée sur les menaces d'assassinat de Donald Trump par l'Iran (les "services" israéliens se montrant particulièrement préoccupés par cette menace qu'ils prennent très au sérieux... au point de menacer de reprendre les hostilités avec Téhéran.

Tout peut arriver à tout moment : le pire (ce que Trump promet s'il se fâche) comme le meilleur (ce que Trump publie ensuite pour apaiser les craintes des marchés : il interprète à lui seul le duo "good cop, bad cop").

Les spécialistes du pétrole qui s'étaient couverts mercredi et jeudi (il y avait beaucoup de vendeurs à découvert) se sont un peu détendus ce vendredi, estimant que personne n'avait intérêt à causer l'irréparable.

Mais d'ici la reprise de négociations, les navires ne circulent qu'au compte goutte depuis 48H à travers Ormuz, sauf les navires des "pays amis".