Wall Street : semble renoncer à finir au zénith, l'argent toujours hyper-volatil

Nouvelle séance décevante à Wall Street qui aligne une 3ème séance de repli consécutif : les "sherpas" semblent avoir renoncé à porter les indices US vers de nouveaux sommets pour terminer l'année en beauté... et au zénith.

L'exercice semblait facile tant les volumes sont réduits à la portion congrue : facile de faire grimper les indices durant la "trêve des confiseurs" avec une mise réduite... alors, il ne reste plus que la demi-séance de mercredi pour illuminer une fin d'année particulièrement terne.



Cela fait maintenant 10 semaines que le Nasdaq (-0,25%) plafonne sous 23.700 et le S&P500 (- 0,15% ce soir) est coincé entre 3.775 et 6.920/6.940 depuis 7 semaines et demi : un épisode de stagnation auquel n'échappe aucune grande place boursières puisque Tokyo apparaît figé depuis 10 semaines, le CAC40 depuis plus de 7 semaines, ainsi que le DAX à Francfort.



Les opérateurs US vont probablement se contenter d'un 8ème mois de hausse consécutif, avec des écarts compris entre +1 et +2% sur le mois de décembre... c'est symbolique mais cela suffit pour valider la plus longue série haussière du 21ème siècle.



Mais le comportement du marché est assez troublant : l'année boursière s'est arrêtée le 26 novembre dernier et aucun des grands rendez-vous (inflation, emploi, croissance, FOMC de la FED) n'a créé la moindre impulsion directionnelle.

Et justement, les investisseurs ont découvert à 20H les "minutes" du dernier FOMC de la Fed : elles confirment les divergence entre ses membres.



La plupart des votants défendent "des ajustements à la baisse" si l'inflation ralentit suffisamment dans les premiers mois de 2026 mais "certains participants" ont déclaré vouloir privilégier une approche plus prudente, alors que la croissance surprend par sa vigueur et le marché du travail par sa résilience.

Il n'y a nul besoin de baisser davantage les taux pour éviter une récession et la ,modération de l'inflation doit beaucoup au repli du pétrole : en 2026, les besoins énergétiques vont exploser avec la construction de data centers qui ont des besoins gargantuesques de mégawatts.



Si le baril ne flambe pas (il n'a grappillé que 0,4% à 58$ ce mardi), les prix de l'électricité et du gaz risquent, eux, d'augmenter fortement.

Le marché obligataire US s'est montré atone et les "minutes" de la FED ne l'ont pas réveillé : les T-Bonds finissent globalement inchangé avec 1Pts sur le "10 ans" à 4,127% et -1Pt sur le "2 ans" à 3,454%, le "30 ans" restant figé à 4,806%.



Comme il ne s'est pas passé grand chose sur les actions et les "treasuries", l'attention a de nouveau été mobilisée par le marché des métaux précieux et plus précisément de l'argent qui continue d'évoluer en montagnes russe... ou plutôt façon "grand 8".



Après la rechute spectaculaire du cours de l'argent lundi (-15% entre 84$ et 71,2$ puis 72,5$ hier soir), le métal blanc est repart de l'avant avec un gain de +7,5% jusque vers 78$, avant de revenir vers 23H aux alentours des 76,2$ (soit +5% tout de même).



Les investisseurs s'interrogent en effet sur l'année qui vient, et si "2025 s'est avérée être une année solide sur les marchés - tant aux Etats-Unis qu'à l'étranger" selon BofA Global Research, celui-ci se prépare à une plus grande volatilité en 2026.



Ce dernier estime en effet que "les grands thèmes de l'année écoulée (politique budgétaire incertaine, croissance de l'IA, surcapacité de la Chine, déficits budgétaires records et excès de liquidités) évoluent, plutôt qu'ils ne disparaissent".

