Wall Street a terminé à des niveaux historiques lundi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux sommets. Mardi matin, les indices prolongeaient timidement la tendance : le Dow progresse de 0,2%, le S&P 500 de 0,1% et le Nasdaq 100 de 0,2%. Rien qui ressemble à un repli. La machine continue de tourner, un peu essoufflée sans doute, mais toujours en avant.
Cette ascension force l'admiration autant par son ampleur que par son contexte. Depuis avril, les actions progressent sans relâche, balayant la torpeur saisonnière qui enveloppe habituellement août et septembre. Elles montent encore alors que la paralysie budgétaire entre dans son septième jour, retardant la publication des chiffres économiques clés. Si, d'ordinaire, les marchés se nourrissent de données, celui-ci semble prospérer grâce au narratif.
Pendant ce temps, la Federal Reserve pilote à vue. Le rapport sur l'emploi est reporté, les chiffres d'inflation incertains. Les traders misent sur une baisse de taux de 25 points de base d'ici la fin du mois, encouragés par les signaux d'un marché du travail en léger ralentissement observés avant la fermeture. Les membres de la Fed vont multiplier les interventions publiques cette semaine : Michelle Bowman, Stephen Miran, Raphael Bostic et Neel Kashkari en tête. Quand les données se taisent, chaque mot devient un indice.
Corporate America n'est pas en reste pour entretenir la frénésie. AMD bondit encore de 4% avant l'ouverture, après avoir gagné 23,7% la veille grâce à un contrat record avec OpenAI. IBM grimpe de 5% sur une annonce de partenariat avec Anthropic. Constellation Brands publie des résultats supérieurs aux attentes, Tesla évoque un Model Y plus abordable, et Intercontinental Exchange investit 2 milliards de dollars dans Polymarket, valorisant la plateforme à 8 milliards et consacrant la montée en puissance de la tokenisation.
L'IA devient un raz-de-marée, emportant tout sur son passage. Les flux de capitaux circulent dans un ballet presque circulaire. À ce stade, Nvidia et AMD sortent grandes gagnantes. OpenAI, elle, brûle du cash à une vitesse qui ferait pâlir un fonds souverain. Le pari, car c'en est un, est que la création de Sam Altman deviendra si essentielle qu'elle finira par s'autofinancer. Dans ce futur rêvé, tout le monde sera grassement remboursé.
Cet optimisme débridé s'épanouit pourtant sur un fond de prudence théorique : valorisations tendues, visibilité économique brouillée, paralysie politique à Washington. Les risques ne sont pas ignorés : simplement relégués au second plan, pour plus tard.
La saison des résultats approche, et sans données officielles, la parole des dirigeants d'entreprise prendra une importance inédite.
Les cotations du jour :
- Dollar Index: 98,450
- Or: 3 983 USD
- Pétrole brut (BRENT): 64,97 USD (WTI) 61,26 USD
- États-Unis 10 ans: 4,15%
- BITCOIN: 124 777 USD
Dans l'actualité des entreprises :
- Applied Materials a lancé son système de liaison hybride Kinex, destiné à améliorer les performances des puces IA grâce à des produits de fabrication de puces de nouvelle génération.
- Boeing et Northrop Grumman sont finalistes d'un programme du Pentagone de plusieurs MdsUSD visant à développer le chasseur furtif de nouvelle génération de la marine américaine, le F/A-XX.
- Nuso a annoncé un partenariat mondial avec Zoom afin d'améliorer ses solutions de communication.
- AST SpaceMobile pourrait lever jusqu'à 800 MUSD en vendant de nouvelles actions ordinaires de classe A.
- Johnson & Johnson a déclaré que son médicament Tremfya® présentait des avantages cliniques et endoscopiques durables sur 48 semaines dans le traitement de la colite ulcéreuse.
- Dell a revu à la hausse ses objectifs de croissance à long terme en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, invoquant la forte demande en serveurs compatibles avec l'IA.
- RTX et Anduril ont testé avec succès un moteur-fusée à propergol solide de nouvelle génération.
- Johnson & Johnson a révélé de nouvelles données montrant que ses lentilles ACUVUE surpassaient leurs concurrentes en termes de confort et de clarté visuelle, notamment une nouvelle lentille multifocale pour l'astigmatisme.
- Eli Lilly a annoncé les résultats soutenus sur quatre ans de son traitement Omvoh contre la colite ulcéreuse, sur la base des données finales de l'essai de phase 3.
- Invesco a élargi ses initiatives sur le marché privé grâce à un partenariat renforcé avec Barings.
- Merck a acquis Verona Pharma pour 10 MdsUSD afin de renforcer son portefeuille de médicaments cardiopulmonaires.
- Zebra Technologies et Tulip se sont associés pour fournir des outils numériques mobiles aux travailleurs de première ligne.
- McCormick a dépassé les attentes au troisième trimestre, mais a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels en raison des pressions sur les coûts liées aux droits de douane.
- Paypal a dévoilé Ads Manager pour les petites entreprises, dont le lancement est prévu aux États-Unis début 2026.
- Intercontinental Exchange a annoncé un investissement stratégique pouvant atteindre 2 MdsUSD dans Polymarket, évaluant le marché des prédictions à 8 MdsUSD.
- OpenAI a interdit plusieurs comptes soupçonnés d'avoir des liens avec le gouvernement chinois pour avoir utilisé ChatGPT à des fins abusives dans la conception d'outils de surveillance et de campagnes de phishing.
- Mars devrait obtenir l'autorisation inconditionnelle de l'UE pour son acquisition de Kellanova, qui comprend des marques telles que Pringles et Pop-Tarts, pour un montant de 36 MdsUSD.
- Chevron s'efforce de redémarrer certaines parties de sa raffinerie d'El Segundo après qu'un incendie majeur ait été disruptif pour ses activités.
- Selon Goldman Sachs, les hedge funds systématiques ont subi des pertes quotidiennes en octobre en raison de transactions surchargées et de ventes massives.
- L'actionIBM a augmenté après l'annonce d'un partenariat avec Anthropic visant à intégrer ses modèles d'IA Claude dans les outils logiciels IBM.
- Tesla prévoit de dévoiler une version moins coûteuse du Model Y afin d'inverser la tendance à la baisse de ses ventes.
- GE Vernova et Samsung C&T ont formé une alliance pour étendre le déploiement des petits réacteurs modulaires BWRX-300 en dehors de l'Amérique du Nord.
- Aurubis a relevé sa prime sur le cuivre pour 2026 à un niveau record de 315 dollars la tonne, dans un contexte d'inquiétudes concernant l'approvisionnement mondial.
- La chute des prix du pétrole exerce une pression sur les dividendes versés aux actionnaires des grandes compagnies pétrolières telles que Chevron, Exxon Mobil, BP plc, Shell et TotalEnergies.
- Qualtrics se développe en acquérant Press Ganey pour 6,75 MdsUSD.
- Fifth Third Bancorp a acquis Comerica Inc. pour 10,9 MdsUSD, devenant ainsi la neuvième banque américaine.
- Tesla dévoilera un Model Y plus abordable le 7 octobre.
- Constellation Brands a annoncé un chiffre d'affaires de 2 481 MUSD pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026.
- OpenAI intensifie sa croissance grâce à des partenariats, notamment avec Mattel.
- La contestation judiciaire de Novo Nordisk contre le plan de tarification des médicaments de Medicare a été rejetée.
Recommandations des analystes :
- Aes Corporation (The): Evercore ISI initie la couverture avec une recommandation conforme et un objectif de cours de 15 dollars américains.
- AMD (Advanced Micro Devices) : Jefferies relève sa recommandation de " conserver " à " acheter " et augmente son objectif de cours de 170 à 300 USD.
- Carmax, Inc. : Stephens abaisse sa recommandation de " surpondérer " à " pondération du marché " et réduit son objectif de cours de 53 USD à 42 USD.
- Dollar Tree, Inc. : Jefferies abaisse sa recommandation de " conserver " à " sous-performer " et réduit son objectif de cours de 110 USD à 70 USD.
- Dr Horton: Evercore ISI abaisse sa recommandation de " surperformance " à " en ligne " et réduit son objectif de cours de 185 USD à 169 USD.
- East West Bancorp, Inc. : Autonomous Research relève sa recommandation de " neutre " à " surpondérer " et augmente son objectif de cours de 113 USD à 116 USD.
- Edwards Lifesciences Corporation: Evercore ISI relève sa recommandation de " neutre " à " surperformance " et augmente son objectif de cours de 80 USD à 88 USD.
- Emcor Group, Inc. : Goldman Sachs relève sa note de " sell " à " neutral ", avec un objectif de cours porté de 495 USD à 675 USD.
- Federal Realty Investment Trust:
- Fifth Third Bancorp: Morgan Stanley relève sa recommandation de " neutre " à " surpondérer " et augmente son objectif de cours de 56 USD à 60 USD.
- Netflix, Inc. : Seaport Global relève sa recommandation de " neutre " à " acheter " avec un objectif de cours de 1 385 USD.
- Smurfit Westrock Plc: Wells Fargo relève sa recommandation de " neutre " à " surpondérer " et augmente son objectif de cours de 46 USD à 52 USD.
- Stellantis N.v. : AlphaValue/Baader Europe abaisse sa recommandation de " ajouter " à " réduire " et relève son objectif de cours de 9,16 euros à 9,23 euros.
- Toll Brothers, Inc. : Evercore ISI abaisse sa recommandation de " surperformance " à " en ligne " et réduit son objectif de cours de 169 USD à 160 USD.