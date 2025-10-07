Les records de Wall Street offrent un spectacle à la fois irréel et irrésistible. Tandis qu'un shutdown fédéral retarde la publication des indicateurs économiques, que la Fed avance à l'aveugle et que la France traverse une crise politique, les investisseurs demeurent fascinés par la fièvre boursière alimentée par l'intelligence artificielle. De Tokyo à Paris, cette vague dépasse largement le simple cadre d'un rallye actions : elle redessine les contours de l'économie mondiale.

Wall Street a terminé à des niveaux historiques lundi, le S&P 500 et le Nasdaq atteignant de nouveaux sommets. Mardi matin, les indices prolongeaient timidement la tendance : le Dow progresse de 0,2%, le S&P 500 de 0,1% et le Nasdaq 100 de 0,2%. Rien qui ressemble à un repli. La machine continue de tourner, un peu essoufflée sans doute, mais toujours en avant.

Cette ascension force l'admiration autant par son ampleur que par son contexte. Depuis avril, les actions progressent sans relâche, balayant la torpeur saisonnière qui enveloppe habituellement août et septembre. Elles montent encore alors que la paralysie budgétaire entre dans son septième jour, retardant la publication des chiffres économiques clés. Si, d'ordinaire, les marchés se nourrissent de données, celui-ci semble prospérer grâce au narratif.

Pendant ce temps, la Federal Reserve pilote à vue. Le rapport sur l'emploi est reporté, les chiffres d'inflation incertains. Les traders misent sur une baisse de taux de 25 points de base d'ici la fin du mois, encouragés par les signaux d'un marché du travail en léger ralentissement observés avant la fermeture. Les membres de la Fed vont multiplier les interventions publiques cette semaine : Michelle Bowman, Stephen Miran, Raphael Bostic et Neel Kashkari en tête. Quand les données se taisent, chaque mot devient un indice.

Corporate America n'est pas en reste pour entretenir la frénésie. AMD bondit encore de 4% avant l'ouverture, après avoir gagné 23,7% la veille grâce à un contrat record avec OpenAI. IBM grimpe de 5% sur une annonce de partenariat avec Anthropic. Constellation Brands publie des résultats supérieurs aux attentes, Tesla évoque un Model Y plus abordable, et Intercontinental Exchange investit 2 milliards de dollars dans Polymarket, valorisant la plateforme à 8 milliards et consacrant la montée en puissance de la tokenisation.

L'IA devient un raz-de-marée, emportant tout sur son passage. Les flux de capitaux circulent dans un ballet presque circulaire. À ce stade, Nvidia et AMD sortent grandes gagnantes. OpenAI, elle, brûle du cash à une vitesse qui ferait pâlir un fonds souverain. Le pari, car c'en est un, est que la création de Sam Altman deviendra si essentielle qu'elle finira par s'autofinancer. Dans ce futur rêvé, tout le monde sera grassement remboursé.

Cet optimisme débridé s'épanouit pourtant sur un fond de prudence théorique : valorisations tendues, visibilité économique brouillée, paralysie politique à Washington. Les risques ne sont pas ignorés : simplement relégués au second plan, pour plus tard.

La saison des résultats approche, et sans données officielles, la parole des dirigeants d'entreprise prendra une importance inédite.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,450

: 98,450 Or: 3 983 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 64,97 USD (WTI) 61,26 USD

BRENT : 64,97 USD (WTI) 61,26 USD États-Unis 10 ans: 4,15%

10 ans: 4,15% BITCOIN: 124 777 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Recommandations des analystes :