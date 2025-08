Après plusieurs séances agitées, marquées par une avalanche d'annonces et d'indicateurs économiques, la Bourse américaine s'offre un moment de répit. Une respiration bien méritée, alors que les investisseurs se préparent à une nouvelle vague de publications majeures.

Entre les premières publications mitigées, le retour des tensions douanières, une Fed toujours ferme sur les taux et un chiffre de l’emploi décevant, les indices américains semblaient piégés dans une spirale baissière. Mais ce lundi, Wall Street a renoué avec l’optimisme : le S&P 500 grimpe de +1,47%, le Dow Jones gagne +1,34% et le Nasdaq 100 mène la danse avec une hausse de +1,84%.

Une reprise qui pourrait n’être que temporaire, tant la semaine s’annonce dense. Parmi les publications attendues : AMD, Caterpillar, Amgen, Costco, McDonald's, Walt Disney, Uber et Eli Lilly. De quoi potentiellement prolonger, ou casser, la dynamique actuelle.

Malgré ce vent favorable, certains titres décrochent. ON Semiconductor enregistre la plus forte baisse du S&P 500 avec une chute de -15,63%. Le fabricant de puces, très exposé au secteur automobile, subit de plein fouet une conjoncture défavorable et une demande en berne.

Autre surprise : Berkshire Hathaway, la holding emblématique de Warren Buffett, perd -3,01%. Le groupe a publié des résultats opérationnels jugés décevants, aggravés par une dépréciation de 3,8 milliards de dollars liée à sa participation de 24,7% dans Kraft Heinz. Un scénario qui rappelle 2019, où Berkshire avait déjà essuyé une dépréciation de 3 milliards sur… Kraft Heinz.

Dans un registre plus insolite, American Eagle Outfitters s’offre une envolée spectaculaire de +23%. En cause : un post de Donald Trump sur Truth Social qualifiant la campagne de pub, portée par l’actrice Sydney Sweeney, de “publicité la plus HOT du moment”. Une prise de parole présidentielle qui balaie la polémique autour d’un slogan jugé raciste par certains, et propulse le titre dans les hauteurs.

Enfin, la journée s’est conclue sur une note très positive pour Palantir. L’entreprise technologique, longtemps auréolée de mystère, annonce pour la première fois un chiffre d’affaires trimestriel dépassant le milliard de dollars. Un seuil symbolique, atteint plus tôt que prévu, qui s’accompagne d’un relèvement de ses prévisions annuelles, le second depuis le début de 2025. Résultat : l’action gagne près de +5% dans les échanges post-clôture.