Wall Street : soulagement perceptible après les chiffres de l'inflation

Wall Street s'est orientée à la hausse mardi suite à la publication de chiffres de l'inflation ayant renforcé l'espoir d'un prochain assouplissement monétaire de la part de la Réserve fédérale.



Vers 11h00 (heure de New York), l'indice Dow Jones progresse de 1,1% à 44.453,6 points, tandis que le Nasdaq s'adjuge 0,7% à 21.540,2 points après avoir établi dans la matinée un nouveau record historique au-delà de 21.560,2 points.



Le Département du Travail a annoncé ce matin que les prix à la consommation aux Etats-Unis avaient progressé conformément aux attentes en juillet, voire à un rythme un peu moins prononcé que prévu, signe d'une inflation mieux maîtrisée qui pourrait convaincre la Fed d'abaisser ses taux d'intérêt le mois prochain.



L'indice CPI a augmenté de 2,7% en juillet par rapport au même mois de 2024, un taux annuel légèrement inférieur au consensus et stable par rapport à juin.



Hors énergie (-1,6%) et produits alimentaires (+2,9%), deux catégories souvent volatiles, le taux d'inflation annuel sous-jacent est ressorti à 3,1% le mois dernier, un taux cette fois en ligne avec les prévisions des économistes.



Ces chiffres, qui montrent que le nouveau régime de droits de douane mis en place par l'administration Trump n'a pour l'instant pas beaucoup d'impact sur les prix, ne semblent pas susceptibles de remettre en question le scénario d'une réduction du loyer de l'argent à la rentrée.



'La dernière poussée au niveau des prix provient surtout des services qui coûtent plus cher, mais pas des taxes sur les produits importés', relèvent les économistes de Commerzbank.



'Pour l'instant, il n'y rien qui ressemble à une flambée massive des prix', poursuit la banque allemande.



'Du coup, la Réserve fédérale devrait baisser ses taux d'intérêt en septembre', ajoute l'établissement germanique.



'Cependant, la dernière accélération est due davantage à la hausse des prix des services qu'aux droits de douane sur les biens importés', tempère la banque allemande, pour qui 'il y a encore peu de signes d'une flambée massive des prix'.



Selon l'outil FedWatch fourni par le CME, les traders évaluent désormais à près de 94% la probabilité d'une baisse de taux de 25 points de base des taux de la Fed le 17 septembre prochain, contre autour de 86% hier.



Suite à la parution de la statistique, le dollar s'est retourné à la baisse, ce qui permet à l'euro de rebondir au-dessus de 1,1670 mais le rendement des Treasuries à 10 ans remonte contre-intuitivement à plus de 4,29%.



Signe du soulagement des investisseurs face aux derniers chiffres de l'inflation, l'indice de volatilité VIX du CBOE, souvent surnommé 'baromètre de la peur', retombe soudainement de 5,5% vers 15,3.