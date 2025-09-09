Wall Street : sous le signe de l'optimisme avant de nouvelles données sur l'emploi

La Bourse de New York devrait poursuivre sa progression de la veille mardi matin dans l'attente de la publication de nouvelles données sur l'emploi, qui pourraient confirmer le ralentissement du marché du travail américain et entériner le scénario de trois baisses de taux de la Fed d'ici à la fin de l'année.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats 'futures' sur les principaux indices new-yorkais avance de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance prudemment haussier.



Attendue à 10h00, la révision annuelle des chiffres de l'emploi du Bureau of Labor Statistics (BLS) pour la période allant d'avril 2024 à mars 2025 pourrait faire apparaître des chiffres très inférieurs aux estimations initialement communiquées.



Les prévisions des économistes mettent en lumière une possible révision à la baisse très significative pour la période d'avril 2024 à mars 2025, avec des attentes du marché comprises entre 500.000 et 800.000 postes, dans le sillage des chiffres décevants récemment publiés par le Département du Travail.



'Trois facteurs pèsent particulièrement', rappelait récemment Tiffany Wilding, économiste chez Pimco.



'Une baisse de l'immigration, qui réduit à la fois l'offre et la demande de travail, des tarifs douaniers plus élevés que les entreprises gèrent en réduisant les coûts de main-d'oeuvre et les marges plutôt qu'en augmentant les prix à la consommation et les licenciements dans le secteur public, qui ont commencé au niveau fédéral et se sont désormais étendus aux emplois du secteur public ', explique-t-elle.



Le rapport pourrait encore renforcer les anticipations de prochaines baisses de taux, certains observateurs commençant à envisager de plus sérieusement l'hypothèse d'une réduction agressive de 50 points de base du loyer de l'argent à l'issue de la réunion du FOMC prévue la semaine prochaine.



Du point de vue des marchés, une forte révision à la baisse des créations de postes devrait se traduire par un affaiblissement du dollar, une baisse des rendements et une hausse des prix de l'or.



'La réaction du marché boursier n'est pas aussi claire', préviennent toutefois les équipes du courtier en ligne XTB. 'Si une baisse de l'emploi entraînerait des baisses de taux, ce qui est favorable aux actions, les signes de récession ne sont pas aussi positifs pour le marché', rappelle le broker.



Vendredi, les investisseurs avaient déjà vu le verre à moitié vide après la parution des chiffres de l'emploi plus faibles que prévu du mois d'août, laissant entrevoir une nette décélération de l'activité aux Etats-Unis.



Autre événement marquant de la journée, Oracle publiera dans la soirée des résultats trimestriels qui seront très surveillés afin d'évoluer la vitalité des investissements technologiques des entreprises.



Alors que l'éditeur de logiciels d'entreprise a reculé de 7% sur le mois écoulé, il faudra que ses performances ressortent bien au-dessus des attentes et que son discours sur l'IA s'avère très encourageant afin de justifier un rebond de la valeur, préviennent les analystes.