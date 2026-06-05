Wall Street sous pression après l'emploi

La place new-yorkaise s'inscrit dans le rouge après la publication d'un rapport sur l'emploi américain nettement supérieur aux attentes, tandis qu'une vague de prises de bénéfices continue de frapper les valeurs liées à l'intelligence artificielle et aux semi-conducteurs. Peu avant 17 heures, le Dow Jones reculait de 0,15% tandis que le Nasdaq, plombé par la tech et des prises de bénéfices, subissait un revers encore plus prononcé : -1,63%.

L'économie américaine a créé 172 000 emplois en mai, contre seulement 85 000 attendus par les économistes. Les chiffres d'avril ont par ailleurs été fortement révisés à la hausse, passant de 115 000 à 179 000 créations de postes. Le taux de chômage est resté stable à 4,3%, conformément aux attentes.



Ces statistiques confirment la résilience du marché du travail américain et réduisent davantage la probabilité d'une baisse prochaine des taux directeurs de la Fed dont la prochaine décision de politique monétaire sera dévoilée le 17 juin prochain. Selon Christophe Boucher, directeur des investissements chez ABN AMRO Investment Solutions, les créations d'emplois demeurent largement supérieures au seuil d'équilibre du marché du travail et ne justifient pas un assouplissement monétaire à court terme. La Fed devrait ainsi maintenir ses taux inchangés lors de sa prochaine réunion, tout en adoptant éventuellement un ton plus restrictif.



Ce contexte a alimenté la hausse des rendements obligataires et pesé sur les actions américaines, qui abordaient déjà cette séance dans une position fragile après plusieurs semaines de progression. Le S&P 500 risque ainsi de voir s'interrompre une série de neuf semaines consécutives de hausse, une performance qu'il n'avait plus réalisée depuis les années 1980.



Le Nasdaq, en hausse de plus de 13% depuis le début de l'année grâce à l'engouement autour de l'intelligence artificielle, est particulièrement touché. Les investisseurs cherchent désormais à sécuriser une partie de leurs gains après le spectaculaire rallye du secteur technologique.



Les résultats de Broadcom (-4,60%) ont accéléré ce mouvement. Bien que solides, ils ont été fraîchement accueillis par le marché, alimentant les dégagements sur l'ensemble du compartiment des semi-conducteurs. Nvidia, première capitalisation mondiale, reculait de 3,54%, tandis qu'AMD et Intel abandonnaient chacun près de 6%.



Lululemon à la traîne



Par ailleurs, les résultats de Lululemon (-7%) ont ajouté aux inquiétudes sur la consommation. Le groupe canadien a fait état d'un recul de ses ventes en Amérique du Nord et d'un ralentissement de sa croissance en Chine au premier trimestre de son exercice 2026. La société a également abaissé ses prévisions pour l'exercice 2027, entraînant une forte baisse de son titre et rappelant que certaines poches de l'économie mondiale montrent des signes d'essoufflement.



Les tensions géopolitiques restent au centre de l'attention au Moyen-Orient. Le président du Parlement libanais a affirmé que le Hezbollah était disposé à se retirer du sud du Liban si Israël faisait de même et acceptait une trêve "sans conditions", ouvrant la voie à une possible désescalade.



Parallèlement, la situation demeure tendue entre Washington et Téhéran. L'Iran a affirmé avoir tiré des "missiles d'avertissement" en direction de deux navires américains en mer d'Oman après plusieurs incidents survenus dans le Golfe cette semaine. L'armée américaine a toutefois démenti ces accusations. Ces échanges soulignent la fragilité du cessez-le-feu conclu entre les deux pays le 8 avril et entretiennent les inquiétudes quant à une résurgence des tensions dans la région.