Les marchés américains ont terminé en légère hausse ce lundi, portés par les valeurs technologiques et par Walmart, dans une séance dense en actualité économique, politique et sectorielle. En toile de fond, les valeurs financières ont subi de fortes pressions après de nouvelles prises de position de Donald Trump.

Wall Street a évolué dans le vert en début de semaine, soutenue par quelques poids lourds de la cote. Le S&P 500 a inscrit un nouveau record à 6 977,2 points, en hausse de 0,17%. Le Dow Jones a progressé de 0,17% pour clôturer à 49 590,2 points, tandis que le Nasdaq 100 a terminé quasiment à l'équilibre à 25 787,6 points (+0,08%).



Parmi les valeurs les plus en vue de la séance, Walmart s'est distinguée avec une progression de 3% après l'annonce d'un partenariat stratégique avec Alphabet (+1%) autour de l'intelligence artificielle Gemini. Le catalogue de Walmart devrait prochainement être accessible directement via l'interface de l'agent conversationnel de Google, renforçant la stratégie omnicanale du distributeur.



Pour rappel, Walmart a transféré sa cotation du NYSE vers le Nasdaq le mois précédent, une décision qui lui permettra d'intégrer le Nasdaq 100 à compter du 20 janvier.



L'accord avec Walmart, combiné à l'annonce selon laquelle Apple (+0,34%) devrait intégrer Gemini comme agent conversationnel sur ses iPhone, a propulsé Alphabet jusqu'au seuil symbolique des 4 000 milliards de dollars de capitalisation boursière en séance, avant un léger repli sous ce niveau.



La semaine marque également le coup d'envoi de la saison des publications aux États-Unis, avec les grandes banques en première ligne. Leurs résultats devraient donner le ton pour les prochaines semaines, dans un contexte de forte sensibilité aux décisions politiques et monétaires.



Sur le plan politique, le climat s'est tendu autour de la Réserve fédérale. Le département de la Justice de l'administration Trump a menacé d'engager des poursuites contre Jerome Powell à la suite de déclarations devant le Congrès concernant un projet de rénovation immobilière. Le président de la Fed a dénoncé une "manoeuvre prétexte" visant à renforcer l'influence de la Maison Blanche sur la politique monétaire. Depuis son retour au pouvoir en janvier 2025, Donald Trump multiplie les pressions publiques pour obtenir une baisse rapide et marquée des taux directeurs.



Les valeurs financières ont été particulièrement affectées après l'appel du président américain à plafonner les taux d'intérêt des cartes de crédit à 10% pendant un an à compter du 20 janvier. Cette annonce a provoqué un net repli du secteur. Citigroup a perdu 3,02%, American Express a reculé de 4,27% et Capital One a plongé de 6,41%. JPMorgan a cédé 1,45%, tandis que la fintech Affirm Holdings, spécialisée dans le paiement différé, a abandonné 6,61%.



Les marchés restent désormais suspendus à la publication, prévue mardi, de l'indice des prix à la consommation (CPI). Ce rapport pourrait peser lourdement sur les anticipations de politique monétaire. Selon les données de LSEG, les investisseurs tablent actuellement sur au moins deux nouvelles baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année.