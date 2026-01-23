Wall Street : stagnation, léger repli hebdo, flambée des métaux précieux

Les indices US ont fini la semaine sans direction, et il ne s'agit pas seulement des scores du jour mais également du bilan hebdomadaire.Le S&P500 (+0,03%) symbolise parfaitement cette valse hésitation dans un marché submergé de "stats" et de mouvements de capitaux violents sur les les devises et les matières premières.Sur la semaine écoulée, Wall Street surperforme des places européennes qui lâchent -14% en moyenne : le Dow Jones perd -0,53% (il lâche -0,58% ce vendredi), le Nasdaq composite finit à -0,05%, le Nasdaq-100 à +0,3%... et le "S&P" en repli symétrique de -0,35%.

Pas de grand frisson sur les actions, l'animation était ailleurs, sur le FOREX (forte hausse du Yen, ce n'est pas le plus spectaculaire) et sur les métaux précieux.

Le suspens reste entier pour l'once d'or qui cote ce soir 4.990$ (encore une heure avant la clôture du marché) mais l'argent métal a pulvérisé la barre des 100$ et semble inarrêtable avec un nouveau record absolu de 103,5$ (+19% sur la semaine, +45% depuis le 1er janvier, +100% en 100 jours).



Après de décennies de manipulations des cours, par le biais de ventes à découvert massives, représentant des dizaines de fois la production mondiale, le jeu à somme nulle sur les dérivés vient de se prendre le mur de la réalité d'une pénurie de "physique".

Il reste les "shorts" et plus aucun stock pour les "couvrir" (impossible d'emprunter des onces d'argent qui n'existent pas) : les vendeurs sont mis au supplice par les appels de marge.



La volatilité est également de retour sur les cours pétroliers avec une envolée de +3% du baril de WTI (West Texas Intermediate) pour clôturer à 61,14 $.



Côté actions, c'est le titre Intel qui a fait l'actualité avec un plongeon de -17 % au lendemain de la publication d'un recul du chiffre d'affaires au 4ème trimestre et de perspectives décevantes pour le premier trimestre, sur fond de perturbations de l'approvisionnement.



La seconde plus lourde perte a frappé la banque Capital One avec -7,6%... mais c'est le secteur pharmaceutique qui ferme la marche avec Moderna -6,1% et West Pharmaceutical (-4,5%).

Beaucoup de volatilité également sur le FOREX avec un "$-Index" qui a pulvérisé le support des 98,00 et s'est enfoncé jusque vers 97,7 (-0,65%).

En réalité, plus que le repli du Dollar, Wall Street a assisté à une soudaine accélération à la hausse du Yen vers 17H15 qui a bouleversé le FOREX... alors que le marché des changes japonais était fermé depuis des heures : une envolée en pleine nuit au Japon, alors que le weekend vient de commencer.

C'est un mouvement pour le moins inattendu.



Il y avait eu un gros coup de chaud sur le Yen vers 8h30 heures du matin avec une ministre de l'économie japonaise se préoccupant soudain de la faiblesse de la devise nippone... qui a fait un bond de +1,1% en quelques minutes 159,1/157,4 (alors qu'il était en baisse de 0,6% depuis l'ouverture à minuit).



Le Dollar s'est alors redressé vers 158,3 jusqu'en milieu d'après-midi... puis a de nouveau dévissé de -1,4% vers 156,1, soit -1,45% en 24H.

Le Yen gagne également +1,2% face à l'Euro, +0,9% face au Franc suisse.



Le plus surprenant, c'est l'absence de réaction positive du Dollar à la publication de l'indice de confiance des ménages, calculé par l'Université du Michigan : il est ressorti à 56,4 en données définitives, contre 52,9 en décembre 2025.



Dans le détail, la progression de l'indice d'un mois sur l'autre traduit à la fois des progressions pour le sous-indice des conditions économiques actuelles (+5 points à 55,4) et pour celui des attentes des consommateurs (+2,4 points à 57).



De son côté, l'indice des directeurs d'achat (PMI de S&P Global) composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 52,8 en janvier, en ligne avec les attentes, après 52,7 en décembre.

Le PMI pour les services est passé à 52,5 après 52,5 en décembre, pour un consensus à 52,9. Le PMI manufacturier est passé à 51,9 contre 51,8, pour un consensus à 52.