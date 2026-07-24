Wall Street sur une note nerveuse, le conflit moyen-oriental en toile de fond

Les marchés américains évoluent en ordre dispersé vendredi, partagés entre une série de résultats d'entreprises accueillis de façon contrastée et les inquiétudes persistantes autour du conflit au Moyen-Orient. Le Dow Jones progresse de 0,10% tandis que le Nasdaq recule de 0,79%.

Le léger repli des cours du pétrole (près de -3% pour le WTI, à 89,50 dollars le baril ) contribue à apaiser les tensions sur le marché obligataire et soutient les actions. Les craintes inflationnistes demeurent toutefois présentes à quelques jours de la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), limitant les prises de risque.



Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent désormais à 33% la probabilité d'un relèvement des taux dès mercredi prochain, contre 12% il y a une semaine.



Du côté des entreprises, Intel recule de 3,57% malgré avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes. Verizon gagne 2,88% à la faveur d'un relèvement de ses objectifs de bénéfice ajusté et de flux de trésorerie disponible.



À l'inverse, American Express se replie de 6% après la publication de ses résultats.



Plusieurs indicateurs au menu



Les dernières statistiques américaines dressent un tableau contrasté de l'économie. Les ventes de logements neufs ont atteint 628 000 unités en rythme annualisé en juin, au-dessus des 609 000 attendues par les économistes, après 618 000 en mai.



L'activité manufacturière montre en revanche des signes d'essoufflement. L'indice PMI manufacturier préliminaire est ressorti à 53,8 points en juillet, contre 53,9 en juin, alors que le marché anticipait une hausse à 54,4 points. Il s'agit de son niveau le plus faible en quatre mois.



À l'inverse, le secteur des services continue d'accélérer. Son indice PMI a bondi à 53,6 points, contre 51,2 le mois précédent, dépassant largement le consensus de 51,3. Le PMI composite, qui regroupe les secteurs manufacturier et des services, s'est lui aussi établi à 53,6 points, contre 51,9 en juin, son plus haut niveau depuis huit mois, traduisant une accélération de l'activité du secteur privé.



Par ailleurs, les permis de construire ont atteint 1,374 million en rythme annualisé en juin, légèrement au-dessus des attentes du marché (1,367 million), contre 1,410 million en mai.



Sur le front géopolitique, les tensions restent élevées. L'Iran a revendiqué des attaques de drones contre Bahreïn, la Jordanie et le Koweït, tandis que l'armée américaine a mené une treizième nuit consécutive de frappes contre des cibles militaires iraniennes.



Donald Trump a par ailleurs déclaré que les avoirs iraniens gelés aux Etats-Unis serviraient désormais à indemniser les dommages subis par les navires touchés dans le Golfe.



De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est déclaré "très inquiet" de la reprise des attaques des Houthis contre des navires marchands en mer Rouge et des nouvelles menaces sur la navigation maritime, appelant toutes les parties à éviter une nouvelle escalade