Wall Street : tendance mitigée, les investisseurs plus mesurés

Après un début de séance favorable, la Bourse de New York évolue sur une note plus mitigée jeudi en fin de matinée, les interrogations sur l'impact des nouveaux droits de douane qui entrent en vigueur aujourd'hui aux Etats-Unis l'emportant sur l'espoir placé dans une prochaine baisse des taux de la Fed.



Vers 11h20 (heure locale), le Dow Jones cède 0,6% à 43.938,5 points tandis que le S&P 500 - qui semblait se diriger vers un retour à ses plus hauts historiques en début de journée - est désormais pratiquement inchangé à 6346,2 points.



Wall Street avait tiré parti hier de la vigueur du secteur des hautes technologies grâce aux annonces jugées encourageantes d'Apple, qui s'est engagé à investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux Etats-Unis.



Le titre de la firme à la pomme poursuit sa remontée et progresse de plus de 3% ce matin, les investisseurs saluant le fait que cette décision évitera au groupe de Tim Cook de s'acquitter des surtaxes douanières de 100% devant toucher les puces et les semi-conducteurs importés de l'étranger.



Les intervenants semblent par ailleurs toujours autant s'intéresser aux valeurs liées à l'IA, une tendance qui soutient de nouveau le titre Palantir.



Au sein de la tech, Intel lâche cependant plus de 3% alors que Donald Trump a jugé que son directeur général, Lip-Bu Tan, devait démissionner avec effet immédiat en raison de ses liens avec plusieurs entreprises chinoises.



La tendance est surtout plombée par la chute d'Eli Lilly qui décroche de 14% après avoir annoncé, en marge de la publication de ses résultats trimestriels, que son nouveau médicament anti-obésité avait permis de réduire le poids des participants à une étude clinique de phase 3 de 12,4% en moyenne au bout de six mois, soit moins que les 15%-16% du Wegovy de Novo Nordisk.



La dégringolade de Lilly entraîne l'ensemble du secteur de la santé à la baisse, le S&P 500 Health Care essuyant le plus fort repli sectoriel du jour avec une perte de quasiment 2%.



L'entrée en vigueur effective, à compter d'aujourd'hui, du nouveau régime de droits de douane imposé par l'administration Trump semble également peser sur le moral des acteurs de marché, qui savent que ces tarifs constituent une taxe supplémentaire pour les entreprises américaines comme pour les consommateurs.



D'après le Yale Budget Lab, le droit de douane effectif aux Etats-Unis devrait atteindre 18,3%, soit son niveau le plus élevé depuis 1934.



Sur le front de l'économie, le Département du Travail a annoncé ce matin avoir enregistré 226.000 nouvelles inscriptions aux allocations chômage lors de la semaine du 28 juillet, un chiffre en hausse de 7000 par rapport à la semaine précédente dont le niveau a été révisé à la hausse, de 218.000 à 219.000



Bien que ce nouvel indicateur soit venu donner un signe supplémentaire du ralentissement du marché de l'emploi et renforce le scénario d'une baisse de taux en septembre, le dollar se raffermit raffermi face à l'euro, ce qui fait refluer la monnaie européenne vers 1,1640.



De même, le rendement à 10 ans des bons du Trésor américain repart à la hausse et se maintient en conséquence au-dessus de 4,23%.

