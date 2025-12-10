Les indices américains ont nettement progressé mercredi, portés par l'annonce par la Réserve fédérale d'une nouvelle réduction de ses taux directeurs, un mouvement largement anticipé par les marchés.

La Fed a confirmé une baisse de 25 points de base, répondant aux attentes des investisseurs. L’institution prévoit désormais un taux directeur autour de 3% d’ici 2027, avec une baisse supplémentaire de 25 points de base en 2026 puis une autre en 2027. Jerome Powell a réaffirmé sa vigilance concernant l’inflation et la situation du marché de l’emploi, des thèmes déjà au centre des réunions précédentes.

Dans la foulée de cette annonce, les principaux indices américains ont clôturé en nette hausse. Le S&P 500 a progressé de 0,67% à 6 886,6 points, le Dow Jones s’est apprécié de 1,05% pour atteindre 48 057,7 points et le Nasdaq 100 a gagné 0,42% à 25 776,4 points.

"Nous sommes dans une bonne position pour attendre et observer l’évolution de l’économie", a indiqué Jerome Powell, saluant au passage la qualité des échanges lors de la réunion, qu’il a qualifiés parmi "les meilleurs" auxquels il ait participé en quatorze ans.

Pendant ce temps, le président Donald Trump poursuit les entretiens visant à désigner le successeur de Powell à la tête de la Fed. Les noms de Kevin Warsh et Kevin Hassett circulent, ce dernier occupant actuellement le poste de directeur du Conseil économique national des États-Unis.

Du côté des entreprises, GE Vernova s’est envolée de 15,62%, signant la meilleure performance du S&P 500 après avoir publié de solides résultats, relevé ses prévisions et augmenté son dividende.

À l’inverse, GameStop a reculé de 4,28%, sa publication trimestrielle faisant état d’un nouveau repli du chiffre d’affaires.

Enfin, les investisseurs suivaient attentivement la publication d’Oracle après la clôture. Le titre recule de 6,5% dans les échanges prolongés, le groupe ayant dévoilé un chiffre d’affaires inférieur aux attentes.

Portés par un assouplissement monétaire désormais bien enclenché, les marchés abordent la fin d’année sur un terrain plus favorable.