Les marchés américains ont clôturé mardi sans direction claire, partagés entre un rebond des valeurs technologiques et des statistiques économiques jugées mitigées, qui alimentent le débat sur la trajectoire future des taux d'intérêt.

Wall Street a connu une séance hésitante, marquée par une forte actualité macroéconomique. Le S&P 500 a reculé de 0,24% à 6 800,2 points, le Dow Jones a cédé 0,62% à 48 114,2 points, tandis que le Nasdaq 100 a progressé de 0,26% pour clôturer à 25 132,9 points.

Selon le département du Travail, l’économie américaine a créé 64 000 emplois non agricoles en novembre, après un mois d’octobre négatif attribué aux coupes budgétaires liées à la fermeture partielle du gouvernement. En parallèle, le taux de chômage est remonté à 4,6%, renforçant les inquiétudes sur la solidité du marché du travail dans un contexte d’incertitude accrue, notamment liée à la politique commerciale offensive du président Donald Trump.

Un autre rapport publié mardi indique que les ventes au détail sont restées stables en octobre, un chiffre légèrement inférieur aux attentes des économistes, qui tablaient sur une hausse de 0,1%. Certains analystes estiment toutefois que ces données pourraient être faussées par des retards dans la collecte des statistiques, conséquence directe du récent shutdown.

À la suite de ces publications, les investisseurs ont revu leurs anticipations en matière de politique monétaire. Les marchés intègrent désormais en moyenne une baisse des taux d’au moins 50 points de base l’an prochain, soit plus du double des 25 points évoqués par la Réserve fédérale lors de sa dernière communication.

Les valeurs du secteur de l’énergie ont été lourdement pénalisées par la chute des cours du pétrole, retombés à leur plus bas niveau depuis 2021. Ce mouvement s’explique par l’anticipation d’une offre mondiale excédentaire par rapport à la demande à l’horizon 2026, mais aussi par une détente relative des tensions géopolitiques, notamment autour du conflit en Ukraine.

Du côté des entreprises, Pfizer a reculé de 3,37% après avoir averti que l’année 2026 s’annonçait difficile, en raison du recul attendu des ventes de produits liés au COVID-19 et de marges sous pression. Humana a chuté de 6,04% après avoir annoncé des changements au sein de sa direction.

À l’inverse, B. Riley s’est envolé de 53,76% après avoir publié un bénéfice au deuxième trimestre, contrastant avec la perte enregistrée un an plus tôt, dans un rapport trimestriel très attendu par le marché.