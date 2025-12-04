Les indices américains ont évolué de façon contrastée jeudi, les investisseurs tentant de concilier des statistiques d'emploi surprenantes et une tension accrue sur le marché obligataire, dans un contexte toujours dominé par l'attente de la décision de la Fed.

Wall Street a affiché une clôture mitigée. Le S&P 500 a légèrement progressé de 0,11% à 6 857,1 points, le Dow Jones est resté quasiment inchangé à 47 850,9 points et le Nasdaq 100 a reculé de 0,1% pour terminer à 25 581,7 points.

Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont chuté à 191 000 pour la semaine close le 29 novembre, contre 218 000 la semaine précédente — un chiffre révisé en hausse. Il s’agit du plus bas niveau depuis septembre 2022, très en dessous des 220 000 anticipés par les analystes sondés par Bloomberg.

Ce signal de vigueur du marché du travail contraste cependant avec d’autres indicateurs récents montrant un ralentissement, rendant la lecture macroéconomique plus complexe alors que la Réserve fédérale doit se prononcer le 10 décembre.

Sur le marché obligataire, les taux se sont nettement tendus. Le rendement à deux ans a progressé de 4,3 points de base à 3,53%, tandis que le taux à dix ans a bondi de cinq points de base pour atteindre 4,11%. Cette hausse a modéré l'appétit pour les valeurs de croissance, notamment dans la tech.

Meta a gagné 3,43% après une rumeur rapportée par Bloomberg évoquant une baisse de 30% de ses investissements dans le Metaverse, une réorientation stratégique saluée par les investisseurs.

Salesforce a également progressé (+3,66%) après avoir rassuré le marché sur son potentiel de croissance.

En revanche, Snowflake a chuté de 11,41%, les investisseurs jugeant ses prévisions trop en retrait par rapport aux attentes, ce qui a pesé sur l’ensemble du secteur du cloud.

Dans ce contexte de signaux économiques contradictoires, les marchés restent en suspens, tournés vers la décision cruciale de la Fed la semaine prochaine.