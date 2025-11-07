Les marchés américains ont clôturé vendredi sur une note mitigée, les investisseurs restant prudents face aux valorisations élevées du secteur technologique et à un blocage budgétaire historique qui paralyse l'économie américaine.

Wall Street a connu une séance sans véritable direction pour conclure une semaine marquée par la nervosité. Le S&P 500 a légèrement progressé de 0,13% à 6 728,8 points, le Dow Jones a gagné 0,16% à 46 987,1 points, tandis que le Nasdaq 100 a reculé de 0,28% à 25 059,8 points.

Le shutdown du gouvernement fédéral américain, désormais le plus long de l’histoire, continue d’alimenter l’incertitude. Le blocage budgétaire au Congrès inquiète de plus en plus les marchés, qui redoutent un impact durable sur l’économie.

Ces tensions se reflètent dans l’indice préliminaire de confiance des consommateurs de l’Université du Michigan pour novembre, tombé à son plus bas niveau depuis plus de trois ans. Depuis la réélection de Donald Trump en novembre 2024, la confiance globale a chuté de 29,9%.

La paralysie gouvernementale a également interrompu la publication des principaux indicateurs économiques officiels, compliquant la tâche de la Réserve fédérale, contrainte de s’appuyer sur des données privées pour ajuster sa politique monétaire. Selon l’outil CME FedWatch, les marchés estiment à 66,4% la probabilité d’une nouvelle baisse des taux de 25 points de base lors de la réunion de décembre.

Les inquiétudes autour de la valorisation des géants de l’intelligence artificielle continuent de peser sur le sentiment de marché. Les investisseurs restent prudents face à la montée rapide des capitalisations dans un contexte de volatilité accrue.

Parmi les valeurs individuelles, Microchip Technology a chuté de 5,17% après avoir publié des prévisions de ventes inférieures aux attentes. Tesla a reculé de 3,68%, malgré l’approbation par ses actionnaires du plus grand plan de rémunération jamais attribué à un dirigeant pour son PDG Elon Musk.

Take-Two Interactive a lourdement plongé de 8,08% après avoir repoussé la sortie très attendue de "GTA VI" à novembre 2026, décevant ainsi les attentes des investisseurs.

La semaine prochaine s’annonce dense en publications d’entreprises majeures, avec notamment les résultats attendus de CoreWeave, Sea Limited, Cisco Systems, Alibaba, Walt Disney, Applied Materials et JD.com. Les investisseurs espèrent y trouver de nouveaux signaux sur la santé du secteur technologique et sur la capacité du marché à résister à un contexte économique toujours incertain.