Il y a quelque chose d'inquiétant dans un marché qui marque une pause. On le ressent dans les gros titres, dans le ton des chroniques matinales et dans la retenue inhabituelle des investisseurs, qui ont pourtant l'habitude de se réjouir de l'excès. Jeudi, les contrats à terme liés au S&P 500 et au Nasdaq ont reculé, juste assez pour susciter la prudence. Les contrats à terme Dow E-minis ont reculé de 0,3%, alors que ceux du S&P et Nasdaq ont chuté de 0,5% et 0,8% respectivement, comme pour suggérer que la fête de septembre s'était peut-être un peu trop prolongée.

Le responsable de cette sobriété nouvelle ? L'inflation. Plus précisément, l'indice des dépenses de consommation (PCE), attendu vendredi, qui viendra apaiser ou raviver les craintes des investisseurs. Jerome Powell rappelle à intervalles réguliers que les prix des actifs paraissent "assez fortement valorisés". Et pourtant, les indices poursuivent leur course vers des records, propulsés par un optimisme sélectif.

Les enjeux sont plus élevés que d'ordinaire. Des valorisations excessives ne se justifient que si les données économiques et les résultats d'entreprises suivent le rythme. Vendredi, chaque chiffre d'inflation sera disséqué pour déceler la moindre indication d'un possible changement de trajectoire des taux.

Les signaux économiques envoient des messages contradictoires. Les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage se sont établies à 218 000 pour la semaine du 20 septembre, en dessous des attentes de 233 000. De prime abord, cela suggère un marché du travail encore solide, même si les salaires se calment et que les embauches ralentissent. Mais ce chiffre complique la tâche de la Fed : un marché de l'emploi robuste implique une demande des ménages soutenue, et donc des pressions inflationnistes persistantes. La Fed n'a pas besoin d'une récession pour atteindre ses objectifs, mais elle exige des preuves tangibles d'un ralentissement de la demande. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.

Parallèlement, le département du Commerce a révisé à la hausse la croissance du PIB du deuxième trimestre, désormais estimée à 3,8% en rythme annuel contre 3,3% auparavant. De quoi réjouir ceux qui célèbrent la résilience de l'économie américaine, mais qui soulève encore une fois la question de la soutenabilité. Une telle croissance impressionne, mais elle s'accorde mal avec des risques inflationnistes persistants et un sentiment de marché fragile. Elle complique, en réalité, le dilemme de la Fed : freiner la demande sans faire basculer une économie qui continue à croître.

Comme si ces débats n'étaient pas assez complexes, la politique s'invite. La crédibilité des statistiques américaines elle-même est contestée depuis la décision de Donald Trump de limoger le directeur de l'agence nationale de statistiques. Les chiffres économiques deviennent un nouveau champ de bataille politique. Les investisseurs, déjà habitués à décoder les nuances des communiqués, doivent désormais aussi se demander si les données sont fiables et présentées avec l'indépendance nécessaire.

L'inflation n'est pas la seule préoccupation des marchés. L'incapacité du Congrès à boucler les négociations budgétaires fait planer la menace d'un "shutdown". Un spectacle trop familier pour déclencher une panique, mais jamais assez banal pour être ignoré.

Côté entreprises, Intel a bondi après des rumeurs de rapprochement avec Apple. Opendoor Technologies a progressé après la prise de participation de Jane Street, tandis que Lithium Americas s'est envolé sur fond d'éventuel investissement du gouvernement Trump.

Depuis la correction d'avril liée aux droits de douane, les marchés ont choisi l'optimisme, propulsant les indices vers des sommets répétés. Mais cet optimisme dépend d'un reflux continu de l'inflation. Si le PCE devait indiquer le contraire, le risque n'est pas seulement une mauvaise séance boursière, mais un réexamen complet des hypothèses qui soutiennent le rally actuel.

Les cotations du jour:

Dollar Index : 98 170

: 98 170 Or: 3 735 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 68,16 USD (WTI) 64,52 USD

BRENT : 68,16 USD (WTI) 64,52 USD États-Unis 10 ans: 4,17%

10 ans: 4,17% BITCOIN: 111 695 USD

Dans l'actualité des entreprises :

AviLease, soutenu par le Fonds d'investissement public saoudien, se prépare à émettre pour la première fois 500 millions de dollars d'obligations dans le cadre d'un programme de 2 MdsUSD visant à développer ses activités de location d'avions.

Jabil a relevé ses prévisions pour l'exercice 2026 au-dessus des attentes de Wall street, grâce à la forte demande liée à l'IA dans le secteur des centres de données.

Vertex Pharmaceuticals a obtenu la désignation de " thérapie innovante " de la FDA pour son médicament povetacicept contre la néphropathie à IgA et vise une autorisation accélérée au premier semestre 2026.

Uber Technologies s'est associé à ALDI pour proposer la livraison de produits alimentaires provenant de plus de 2 500 magasins via Uber Eats, qui accepte désormais les paiements SNAP-EBT.

Accenture a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, mais a émis des prévisions de croissance prudentes pour l'exercice 2026, ce qui a déclenché un recul du marché malgré l'annonce d'un rachat de 7,9 MdsUSD et d'une augmentation des dividendes.

Amazon ferme ses 19 magasins Amazon Fresh au Royaume-Uni, marquant ainsi son retrait de la vente au détail physique de produits alimentaires en Grande-Bretagne, tandis qu'elle se concentre sur l'expansion de la livraison en ligne de produits alimentaires.

Eli Lilly a interrompu un essai clinique sur un médicament contre l'obésité liée au diabète pour des raisons stratégiques, mais continue de développer des traitements similaires pour les patients non diabétiques.

Chevron prévoit une perte de 200 à 400 MUSD au troisième trimestre suite à l'acquisition de Hess, mais table sur une production et des dépenses d'investissement stables.

BXP a fixé le prix d'une émission de titres de créance senior de 850 MUSD afin de refinancer sa dette 2026 et de financer les besoins généraux de l'entreprise.

UnitedHealth et CNSide Diagnostics ont signé un accord national pour couvrir un test de dépistage des cellules tumorales dans le liquide céphalo-rachidien pour plus de 51 millions de patients assurés.

Blackstone envisage une introduction en bourse ou la vente d'Ancestry.com, qui pourrait valoriser la plateforme généalogique à environ 10 MdsUSD.

Starbucks va fermer ses magasins peu performants et supprimer 900 emplois dans le cadre d'une restructuration d'un milliard de dollars visant à relancer les ventes et à simplifier ses opérations.

Cipher Mining a signé un accord de 3 MdsUSD avec Fluidstack, soutenu par Google, pour l'hébergement d'un centre de données d'intelligence artificielle. Fluidstack recevra une participation de 5,4% dans Cipher.

Evaxion a concédé sous licence son candidat vaccin EVX-B3 à Merck pour un montant initial de 7,5 MUSD et jusqu'à 592 MUSD en paiements d'étapes et redevances.

Spotify fait l'objet d'une enquête de la part de l'autorité antitrust turque pour partialité présumée de ses algorithmes et pratiques tarifaires déloyales sur le marché local de la musique en streaming.

Ryanair prévoit que ses premiers Boeing 737 MAX 10 seront livrés dans les délais, début 2027, suite aux récentes assurances données par le constructeur aéronautique.

Moderna a ouvert sa première usine de production de vaccins à ARNm au Royaume-Uni, capable de produire 100 à 250 millions de doses par an pour une utilisation saisonnière et pandémique.

Blue Owl et la Qatar Investment Authority ont lancé une plateforme d'infrastructure numérique de 3 MdsUSD pour soutenir l'expansion mondiale du cloud et de l'IA.

KKR a reçu l'autorisation de l'UE pour son acquisition conjointe de Datagroup, un fournisseur allemand de services informatiques, dans le cadre d'une procédure de fusion simplifiée.

IBM et HSBC ont mené à bien le premier essai connu d'informatique quantique pour le trading obligataire, améliorant la précision des prévisions de cotation jusqu'à 34%.

Ford procède au rappel de 4 632 véhicules aux États-Unis en raison d'un risque d'incendie dans le compartiment moteur, selon la NHTSA.

Apple a demandé à l'UE d'abroger ou de réduire la portée du Digital Markets Act, arguant qu'il nuit à l'innovation produit et à la confidentialité des utilisateurs.

Boeing a livré un avion-cargo 777 à la compagnie aérienne chinoise Suparna Airlines, la première livraison de ce type depuis le début du conflit commercial entre les États-Unis et la Chine.

L'Inde a signé un accord de 7 MdsUSD avec HAL pour l'achat de 97 avions de combat Tejas Mk-1A afin de moderniser son armée de l'air et de réduire sa dépendance vis-à-vis des équipements russes.

Corintis, une start-up spécialisée dans le refroidissement des puces, soutenue par Microsoft et désormais par le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, a levé 24 MUSD pour développer la production de ses systèmes avancés de refroidissement liquide.

Walt Disney fait l'objet d'un examen minutieux de la part de ses actionnaires suite à la suspension de Jimmy Kimmel et à la bataille juridique avec Trump.

Citigroup accepte de vendre sa participation de 25% dans Banamex.

Oracle Corp dépose une demande d'émission d'obligations d'une valeur de 18 MdsUSD pour investir dans une infrastructure cloud.

