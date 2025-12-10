La réunion de la Fed est dans toutes les têtes, alors que Jerome Powell prononcera ce soir un discours qui pourrait soit rassurer les investisseurs, soit leur faire dresser les cheveux sur la tête. Les marchés hésitent, entre la crainte d'un nouveau sursaut d'inflation et l'envie de signaux d'assouplissement plus clairs.

A 10h ce matin à Wall Street (14h ici), tous les regards se tourneront vers la décision de politique monétaire de la Federal Reserve, la mise à jour de ses projections économiques et de taux, ainsi que la prise de parole de Jerome Powell.

Il s'agit de l'une des réunions les plus clivantes depuis des années. L'économie n'envoie que des signaux ténus, après que la récente fermeture de l'administration fédérale a brouillé les statistiques. L'inflation s'est améliorée, mais provoque encore des frissons périodiques. L'assouplissement du marché du travail ouvrirait la voie à un geste d'allégement, mais les banquiers centraux redoutent toujours une nouvelle poussée inflationniste.

Les investisseurs tentent donc de déchiffrer la nature de la baisse de taux qui les attend. Une "hawkish cut", qui verra Jerome Powell abaisser le coût de l'argent tout en avertissant qu'il ne faut rien attendre de plus, est le scénario le plus probable. Un signal plus généreux pourrait prolonger le rally déjà visible sur le S&P 500, désormais à moins de 1% de son record historique. Les petites capitalisations progressent encore plus vite et ont porté le Russell 2000 à un nouveau sommet.

La trajectoire d'assouplissement au-delà d'aujourd'hui reste toutefois incertaine. Les traders, autrefois impatients de voir des baisses de taux en 2026, accueillent désormais cette perspective avec scepticisme. Les craintes inflationnistes ont poussé l'Australie, le Canada et le Japon à intégrer des hausses de taux possibles d'ici la fin de cette année-là. Aux États-Unis, les responsables sont tout aussi divisés.

La Fed semble quant à elle prête à adopter un ton prudent, notamment pour conserver un maximum de flexibilité. Kevin Hassett, conseiller économique de la Maison-Blanche et favori pour succéder à Jerome Powell à la fin de son mandat en mai, a estimé hier qu'il existe encore une large marge pour abaisser significativement les taux américains. Ses déclarations inquiètent les défenseurs de la stabilité financière, tout en ravissant son patron, le président Donald Trump, qui rêve d'un président de la Fed en phase avec son agenda économique, sans trop poser de questions.

Côté entreprises, les prochains jours verront la publication des résultats de poids lourds de l'IA tels Oracle et Broadcom, alors que les investisseurs redoutent l'endettement et les montages complexes qui se multiplient dans le secteur. Les sceptiques redoutent que les entreprises ne se bercent de grands récits avant d’affronter une réalité plus prosaïque : expliquer concrètement comment elles comptent réellement gagner de l’argent.

La réaction du marché aux valeurs liées à l'IA reste contrastée. Ge vernova a bondi après avoir prévu une hausse de ses revenus en 2026 et relevé son dividende et ses rachats d'actions, signe que les infrastructures liées à l'IA pourraient bénéficier d'une demande plus robuste que les technologies qu'elles soutiennent. Nvidia a légèrement reculé, les investisseurs doutant qu'une ouverture américaine sur les exportations de puces IA vers la Chine se traduise par un véritable regain commercial. Palantir a progressé après avoir décroché un contrat pour gérer la chaîne d'approvisionnement des sous-marins nucléaires de l'US Navy.

Dans le reste de l'actualité corporate, Gamestop a déçu. Cracker barrel a revu ses prévisions à la baisse, entraînant un plongeon de son titre. Jpmorgan s'est stabilisée après avoir alarmé le marché avec des projections de coûts plus élevés l'an prochain.

Le dollar s'est affaibli, les opérateurs anticipant une Fed moins agressive.

Au-delà des États-Unis, l'inflation des ménages chinois est remontée à 0,7%, légèrement en-deçà des attentes. Les prix à la production restent dans le rouge, reflet d'une faiblesse industrielle persistante. Et tandis que la diplomatie s'agite autour de la guerre en Ukraine, des bombardiers russes et chinois ont effectué une patrouille conjointe à proximité immédiate du Japon.

Les cotations du jour :

Dollar index : 99,105

: 99,105 Or : 4 197 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 62,21 USD (WTI) 58,58 USD

BRENT : 62,21 USD (WTI) 58,58 USD États-Unis 10 ans : 4,20%

10 ans : 4,20% BITCOIN : 92 150 USD

Côté sociétés :

Franklin Templeton, Blackstone, KKR et d'autres, lors de l'Abu Dhabi Finance Week, ont appelé à la prudence face aux valorisations élevées des actions IA, tout en soulignant de fortes opportunités dans l'infrastructure de l'IA, comme les centres de données et les réseaux électriques.

Ge vernova a bondi de 10% après avoir prévu des revenus solides en 2026, étendu son programme de rachats d'actions à 10 MdsUSD, et projeté une forte croissance dans ses segments de production d'énergie et d'électrification ; elle a aussi sécurisé 80 GW de contrats pour des turbines à gaz en cycle combiné, anticipant une hausse de ses revenus jusqu'à 2026.

ByteDance et Alibaba se préparent à commander les puissantes puces IA H200 de Nvidia après l'approbation des exportations par les États-Unis, même si des incertitudes persistent quant à l'offre et à la position réglementaire de Pékin.

Nvidia a introduit une technologie de vérification de localisation pour ses puces IA, dont la H200, afin de prévenir les exportations non autorisées, et fait l'objet d'un examen sur des investissements IA complexes.

DeepSeek développerait son prochain modèle d'IA en utilisant des milliers de puces Blackwell de Nvidia frappées d'interdiction, soulevant des inquiétudes en matière de contrôles à l'export.

GE HealthCare a étendu son partenariat avec Imaging Biometrics pour distribuer des outils avancés de neuro-imagerie FTB Express et QSMetric.

Chewy a dépassé les attentes du T3 avec 3,12 MdsUSD de revenus et un BPA ajusté de 0,32 USD, nettement au-dessus des estimations des analystes.

Wtw va acquérir Newfront pour 1,05 milliard de dollars, visant 35 millions de dollars de synergies d'ici 2028, avec un impact relutif attendu à partir de 2027.

Microsoft et Amazon prévoient d'investir respectivement 17,5 milliards et 35 MdsUSD en Inde au cours des prochaines années pour renforcer l'IA et les capacités logistiques.

Intel a perdu son appel antitrust devant l'UE mais a vu son amende ramenée à 237 millions d'euros en raison de la portée et de l'impact limités de pratiques anticoncurrentielles passées.

Deere a averti que les droits de douane de Donald Trump intensifient la pression financière sur les agriculteurs américains, selon le Financial Times.

Le fonds souverain de Norvège évite les investissements directs dans les centres de données en raison de la volatilité, malgré une forte demande tirée par l'IA, et prévoit de se déployer dans le résidentiel.

L'administration Trump a de fait gelé les permis fédéraux pour des projets éoliens et solaires, menaçant plus de 500 projets d'énergies propres dans un contexte d'envolée de la demande d'électricité.

Ball Corporation a reçu l'approbation de l'Office fédéral des cartels allemand pour l'acquisition du fabricant de canettes Benepack.

Honeywell a nommé Indra Nooyi à son conseil d'administration, avec effet au 1 er janvier 2026.

janvier 2026. Ally Financial a autorisé un programme de rachat d'actions de 2 MdsUSD.

Abivax a bondi de 20% sur des spéculations selon lesquelles Eli Lilly préparerait une offre de rachat après de résultats positifs en phase 3.

JD.com va acquérir 50% de la CCB Tower de Hong Kong pour 3,5 milliards HKUSD afin d'étendre sa présence régionale.

Ferguson a dépassé les attentes de bénéfice au T1 grâce à la demande des centres de données mais a signalé un ralentissement de la croissance pour l'exercice 2026, entraînant une chute de 8% du titre.

Hims & Hers va lancer un programme de perte de poids au Royaume-Uni, proposant le Wegovy de Novo Nordisk et le Mounjaro d'Eli Lilly via abonnement.

Paramount envisage d'améliorer son offre sur Warner Bros. Discovery sur fond d'examens antitrust.

