Wall Street tient bon entre prolongation du cessez-le-feu et résultats

Les marchés actions américains s'affichent dans le vert réagissant de façon positive à la prolongation par Donald Trump du cessez-le-feu entre Washington et Téhéran pour une durée indéterminée. Peu après 17h00, le Dow Jones avançait de 0,76% à 49 523 points tandis que le Nasdaq progressait de 1,19% à 24 547 points.

Le locataire de la Maison Blanche prolonge la trêve tout en maintenant le blocus maritime américain, perçu par Téhéran comme une violation du cessez-le-feu. Des tirs iraniens ont d'ailleurs visé trois navires mercredi dans le détroit d'Ormuz.



Sur le marché des matières premières, les cours de l'or noir progressent : le Brent gagne 2% et le WTI 1,50%.



"La résilience des marchés actions est soutenue par les bénéfices, en particulier dans le secteur technologique. Contrairement à certains chocs de politique économique passés, les récents développements géopolitiques n'ont pas entraîné de dégradation des anticipations de bénéfices. Celles-ci ont au contraire été légèrement révisées à la hausse, portées par les secteurs de l'énergie, des matériaux et, surtout, de la technologie", souligne Candriam.



Au-delà du conflit au Moyen-Orient, les investisseurs restent également focalisés sur la vague de publications de résultats.



Dans l'actualité des sociétés, Boeing (+2,95%) fait état d'une perte inférieure aux attentes au premier trimestre.



GE Vernova grimpe (+12%) après avoir relevé ses objectifs pour 2026, à la faveur d'un premier trimestre particulièrement solide.



United Airlines (-6%), malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, a abaissé ses anticipations pour l'ensemble de l'exercice, pénalisée par la hausse du prix du kérosène. Sa facture de carburant a bondi de plus de 12% sur un an.



Enfin, T-Mobile US (-4%) travaille à un projet de fusion avec sa maison mère allemande Deutsche Telekom, selon des sources proches du dossier. L'opération pourrait donner naissance à un géant des télécommunications valorisé autour de 400 milliards de dollars (près de 340 milliards d'euros), et constituer un rapprochement boursier d'une ampleur record