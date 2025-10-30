Il fut un temps où les investisseurs pouvaient compter sur la Réserve fédérale pour la stabilité, sur la Tech pour la croissance, et sur la diplomatie commerciale pour un semblant d'ordre. Cette semaine, ces trois piliers ont rappelé que la stabilité n'est jamais acquise. La banque centrale américaine a réduit ses taux tout en semant le doute sur la suite, la Silicon Valley a ébloui et déçu à parts égales, et Washington a célébré une percée avec Pékin qui pourrait bien n'être qu'un mirage. Résultat : des marchés hésitants, une confiance qui s'effrite, et des investisseurs qui découvrent un monde plus fragile qu'il n'y paraît.

La Réserve fédérale a livré la baisse attendue d'un quart de point, mais les propos de Jerome Powell ont davantage semé l'inquiétude que l'apaisement. Le président de la Fed a prévenu que le manque de données, conséquence de la fermeture partielle du gouvernement, compliquerait les décisions à venir. Une déclaration qui a poussé les marchés à revoir à la baisse leurs anticipations de nouvelle réduction de taux en décembre, passant de 90% à environ 70%.

Le message est limpide : la Fed assouplit sa politique, mais à contrecœur. Les responsables monétaires naviguent à vue dans un brouillard économique, cherchant à stabiliser les marchés sans savoir si l'inflation ou l'emploi s'écartent du cap. Mesuré par nature, M. Powell ne peut masquer cette vérité gênante : la politique monétaire relève désormais de la conjecture habillée en prudence.

Les marchés, eux, préfèrent n'entendre qu'une chose : que la Fed veille toujours sur eux. Mais pour une institution obsédée par les chiffres, devoir se fier à l'instinct a quelque chose d'artificiel.

Si la Fed avance prudemment, la Big Tech, elle, fonce tête baissée. Meta, Microsoft et Alphabet, trois des géants les plus influents de la planète, se livrent à une frénésie d'investissements dans l'intelligence artificielle. Les investisseurs commencent toutefois à se demander si les coûts faramineux de cette révolution ne risquent pas d'éclipser les bénéfices immédiats.

Les derniers résultats de Meta ont stupéfié les marchés : une charge exceptionnelle de 16 milliards de dollars a effacé les profits trimestriels, assortie d'un avertissement sur des dépenses d'investissement "nettement plus élevées" l'an prochain. Microsoft a elle aussi inquiété les actionnaires, admettant que ses dépenses en IA s'accélèrent, contredisant ses promesses antérieures de retenue budgétaire. Seule Alphabet a su rassurer, grâce à des résultats supérieurs aux attentes, portés par la publicité et le cloud dopés à l'IA.

Cette divergence illustre parfaitement l'époque : les géants de la Silicon Valley sont à la fois le moteur et l'angoisse des marchés mondiaux. Leurs valorisations colossales reposent sur la promesse que l'IA rendra tout plus rapide, plus intelligent et moins coûteux. Pour l'instant, elle gonfle surtout leurs budgets. Et pourtant, les investisseurs restent fascinés.

Pendant ce temps, le président Trump et le président Xi ont affiché une poignée de main et des sourires après deux heures de discussions, annonçant un nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Washington allègera certains droits de douane, Pékin achètera davantage de soja et suspendra temporairement ses restrictions sur les exportations de terres rares. L'accord, valable un an, ressemble davantage à une trêve de convenance qu'à une entente durable : deux puissances trop fatiguées pour se disputer davantage.

Les marchés ont applaudi. Les actions des producteurs de terres rares se sont envolées. Mais le diable est dans les détails, et l'application dépendra de la bonne volonté des deux camps.

Additionnez tout cela : la prudence de la Fed, l'exubérance de la Tech et un accord commercial bancal, et l'équilibre global paraît bien fragile.

Les cotations du jour:

le Dollar Index : 99,569

: 99,569 Or: 3 974 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 63,65 USD (WTI) 59,83 USD

BRENT : 63,65 USD (WTI) 59,83 USD États-Unis 10 ans: 4,10%

10 ans: 4,10% BITCOIN: 108 540 USD

Actualités des entreprises :

International Paper a annoncé une perte trimestrielle de 1,1 MdUSD due à une charge de dépréciation de 1 MdUSD liée à la vente de son activité de fibres de cellulose, manquant les estimations de revenus et enregistrant une baisse de 6% avant l'ouverture du marché.

Fox a enregistré un chiffre d'affaires supérieur aux prévisions, grâce aux ventes publicitaires soutenues de Tubi et à l'audience de la NFL, et a annoncé un rachat d'actions de 1,5 MdUSD.

Hershey a relevé ses prévisions annuelles après avoir dépassé les estimations de bénéfices, soutenu par des chocolats plus chers et une demande croissante de snacks sains.

Kimberly-Clark a dépassé les estimations de ventes trimestrielles, les consommateurs, affectés par l'inflation, s'en tenant à des produits de base abordables, même si les marges ont été affectées par les droits de douane et les coûts de restructuration.

Intercontinental Exchange a dépassé les estimations de bénéfices grâce à la croissance des volumes de négociation et de ses segments de données et de revenus fixes, soutenue par la volatilité du marché et le trading lié à l'IA.

Meta Platforms prévoit de lever au moins 25 MdsUSD via une vente d'obligations, selon Bloomberg.

Eli Lilly a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels après que la forte demande mondiale pour les médicaments amaigrissants Zepbound et Mounjaro lui ait permis de dépasser les estimations trimestrielles.

Mastercard a dépassé les prévisions de bénéfices grâce à des volumes de transactions toujours élevés et à une croissance de 25% du chiffre d'affaires de son segment des services à valeur ajoutée.

Blue Owl Capital a enregistré une hausse de ses bénéfices, grâce aux solides performances de sa plateforme de crédit et d'actifs réels et à 14 MdsUSD de nouveaux engagements en capital.

Cigna a dépassé les estimations de bénéfices grâce aux solides performances de son segment de services de santé Evernorth et a réaffirmé ses prévisions de bénéfices annuels.

Estee Lauder a dépassé les prévisions de ventes et de bénéfices trimestriels grâce à la croissance des parfums et à l'amélioration de la demande en Chine, signe de progrès dans ses efforts de redressement.

Altria a publié des prévisions de bénéfices annuels en baisse en raison de l'effondrement de la demande de tabac et de l'arrêt des ventes de cigarettes électroniques NJOY pour des raisons juridiques.

Les actions de Chipotle et Starbucks ont chuté après que les deux sociétés aient signalé une faible demande des consommateurs et une hausse des coûts des intrants, ce qui a incité Chipotle à revoir à la baisse ses prévisions de ventes.

Reliance Jio et Google ont annoncé un partenariat proposant 18 mois d'accès gratuit à Gemini Pro aux utilisateurs de Jio, accélérant ainsi l'adoption de l'IA en Inde.

Restaurant Brands a dépassé les estimations grâce à une forte fréquentation chez Burger King et Tim Hortons, favorisée par des prix attractifs et une diversification mondiale.

Bristol-Myers Squibb a dépassé les prévisions de chiffre d'affaires grâce aux ventes soutenues d'Opdivo et d'Eliquis, et a relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année.

Vulcan Materials a dépassé les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires, la demande dans le secteur des travaux publics ayant stimulé les expéditions et les prix des agrégats.

OpenAI prépare son introduction en bourse avec une valorisation potentielle de 1 000 MdsUSD d'ici 2026-2027, alors qu'elle cherche à lever des capitaux pour développer son infrastructure d'IA.

Howmet Aerospace a relevé ses prévisions annuelles grâce à la forte demande de pièces d'avion de la part d'Airbus et de Boeing, et prévoit de répercuter les coûts liés aux droits de douane sur ses clients.

HF Sinclair a dépassé les prévisions de bénéfices grâce à des marges de raffinage plus élevées et à de solides performances dans son segment intermédiaire.

Roblox a de nouveau relevé ses prévisions de réservations annuelles après que des jeux viraux ont stimulé les dépenses dans les jeux et que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a dépassé les 150 millions.

Comcast a dépassé les estimations trimestrielles grâce au succès au box-office de " Jurassic World " et aux revenus solides des parcs à thème, malgré la perte continue d'abonnés au haut débit.

Microsoft, Alphabet et Meta ont annoncé une augmentation de leurs dépenses d'investissement dans les infrastructures d'IA, mais les investisseurs ont privilégié la solide gestion des flux de trésorerie d'Alphabet.

Le PDG de Nvidia a rencontré Samsung et Hyundai en Corée du Sud, renforçant ainsi les liens dans le domaine de l'IA dans un contexte de tensions entre les États-Unis et la Chine sur les puces électroniques.

State Street s'est retiré d'un important groupe climatique avec sa filiale américaine, sous la pression de la surveillance politique américaine et des préoccupations juridiques concernant la coordination ESG.

Tesla a rappelé 6 200 Cybertrucks en raison d'un problème de barre lumineuse et présentera son robot-taxi Cybercab à Shanghai lors d'un salon en novembre.

Ford a rappelé 227 000 véhicules aux États-Unis en raison de défauts au niveau du pare-brise et du cadre des sièges, s'ajoutant à un précédent rappel concernant les déflecteurs de toit ouvrant.

Coles a conservé son avance sur Woolworths en termes de croissance des ventes, bien que les analystes suggèrent que Woolworths pourrait réduire l'écart grâce à ses prix et à ses promotions.

eBay prévoit des bénéfices décevants pour le trimestre des fêtes en raison des difficultés rencontrées dans le commerce transfrontalier et de la suppression des exemptions tarifaires de minimis aux États-Unis.

Merck a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires grâce à la croissance de Keytruda, mais la révision à la baisse de ses prévisions pour l'ensemble de l'année et la baisse des ventes de Gardasil en Chine ont pesé sur le cours de l'action.

Les torréfacteurs américains, dont Starbucks, épuisent les stocks de café brésilien en raison des droits de douane de 50% imposés par l'administration Trump, ce qui alimente l'inflation et l'incertitude quant à l'approvisionnement.

