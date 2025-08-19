Le marché attend d'être rassuré par le discours de Jerome Powell lors du symposium de Jackson Hole. En attendant, les investisseurs prennent leurs bénéfices et réduisent leur exposition au risque.

Dans ce climat attentiste, le S&P 500 recule de 0,58% et le Dow Jones progresse timidement de 0,02%, tandis que le Nasdaq 100 chute de 1,39%, pénalisé par la contre-performance du secteur technologique.

Parmi les valeurs les plus touchées, Palantir cède 9,35%, AMD recule de 5,44% et Nvidia perd 3,50%. À l’inverse, Palo Alto Networks gagne 3,06% après une publication solide et des perspectives optimistes. Intel progresse également de 6,97%, soutenu par l’annonce d’une montée au capital de SoftBank, dont la participation atteindrait 2%.

Côté consommation, Home Depot avance de 3,17% malgré des résultats trimestriels inférieurs aux attentes, grâce au maintien de ses prévisions annuelles. Le marché attend désormais les publications de Walmart et Target, scrutées comme indicateurs clés de la dynamique de la consommation américaine.

Dans ce contexte, l’outil FedWatch du CME indique une probabilité de 83% d’une baisse des taux d’un quart de point dès la réunion de septembre. De leur côté, les prévisions de LSEG tablent sur deux baisses de 25 points de base d’ici la fin de l’année.