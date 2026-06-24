Wall Street tourne le dos aux puces en amont des résultats de Micron

Les marchés américains ont terminé en ordre dispersé mercredi, la détente du pétrole et des rendements soutenant les valeurs cycliques traditionnelles, tandis que les prises de bénéfices s'intensifient sur les semi-conducteurs en amont des résultats de Micron. Le S&P 500 a cédé 0,10% à 7 358,3 points et le Nasdaq 100 a reculé de 0,43% à 29 220,1 points, tandis que le Dow Jones a progressé de 0,36% à 51 850,3 points et que le Russell 2000 a gagné 0,08% à 2 977,9 points.

Le principal soutien de la séance est venu du recul simultané du pétrole et des rendements obligataires. Le pétrole a chuté d'environ 4%, revenant vers ses niveaux d'avant-guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que plusieurs armateurs ont repris leurs passages dans le détroit d'Ormuz avec des signaux satellites actifs, après des garanties de sécurité relayées par l'Organisation maritime internationale. Dans le même temps, le rendement du 10 ans américain a reculé de huit points de base, à 4,42%, ce qui a favorisé les segments sensibles aux taux.



Cette configuration a déclenché des achats sur plusieurs compartiments délaissés ces dernières semaines. La consommation discrétionnaire (+1,0%) et l'industrie (+1,0%) ont signé les meilleures performances sectorielles, portées par les constructeurs résidentiels, les valeurs du voyage et plusieurs dossiers liés à la consommation. Les promoteurs immobiliers ont aussi bénéficié de l'adoption par le Congrès d'un projet de loi sur le logement abordable, destiné à simplifier certaines règles, encourager la construction et limiter les achats de maisons individuelles par les grands investisseurs institutionnels.



La rotation a également profité aux secteurs défensifs, avec des gains dans la santé (+1,0%), les utilities (+0,9%) et la consommation de base (+0,7%). Cette meilleure tenue des secteurs traditionnels a permis au Dow Jones et au Russell 2000 de surperformer.



La pression est en revanche restée forte sur les valeurs liées à l'intelligence artificielle. Les semi-conducteurs ont reculé dans un contexte de doutes sur la soutenabilité des dépenses d'investissement dans l'IA et sur les valorisations élevées du secteur. Nvidia (-1,0%) a cédé du terrain, Oracle (-4,9%) a figuré parmi les plus fortes baisses du S&P 500, tandis que Micron est resté proche de l'équilibre avant ses résultats, après une chute de 13% la veille.



Le secteur des services de communication (-0,7%) a aussi pesé, pénalisé par Alphabet (-0,3%). Bloomberg a rapporté que deux chercheurs supplémentaires en intelligence artificielle avaient quitté le groupe pour rejoindre Anthropic, prolongeant les inquiétudes apparues lundi après le départ de John Jumper, haut responsable de Google DeepMind.



L'attention se tourne désormais vers les résultats de Micron après la clôture, qui devront confirmer que la demande liée à l'IA, la mémoire HBM et les SSD pour data centers peuvent encore soutenir les prix, les marges et la discipline d'offre du secteur au-delà du court terme.