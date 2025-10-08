Wall Street : triple record du S&P500, du Nasdaq, et du 'SOXX'

La moindre consolidation, comme les -0,5% enregistrés la veille, sont perçus comme des opportunités d'achat, notamment dans le secteur des semi-conducteurs avec une séquence porte de saloon sur le 'SOXX' en 72H : +3% puis -2,25%, puis 3,40% (et record absolu de clôture).



AMD enregistre une nouvelle hausse spectaculaire de +11,3% et porte ses gains à +44% en une semaine (plus forte hausse de l'histoire).



Mais AMD n'était pas seul puisque Marvell Techno bondit de +6,4%, Micron de +5,8%, Microchip de +3%, Applied Materials de +2,8%, Broadcom de +2,7% (1.600Mds$ de 'capi').

Avec de telle locomotives, le Nasdaq (+1,2%) pulvérise la barre de 25.000 et bat tous ses records à 25.140, le S&P500 gagne 0,58% et efface l'ex-zénith des 6.750; le Russell2000 s'en tire bien également et grimpe de +0,96% vers 2.482, sa seconde meilleure clôture historique.



Le Dow Jones reste dans les starting blocks à 46.602... et ne gagne rien ni ne perd rien.



Pas de réaction décelable lors de la publication des 'minutes' de la FED : ses membres continuent de valider le scénario à 2 baisses de taux d'ici fin 2025 mais mais rappellent qu'ils sont confrontés à un équilibre des risques... et que le 'sentier est étroit' entre 2 falaises (inflation ou récession).



Le 'shutdown' quand à lui n'est quasiment plus mentionné comme une 'situation problématique'... toujours parce que si le passé éclaire l'avenir, de précédents 'blocages' se sont bien terminés (voir très bien) pour Wall Street et les 'treasuries'.

Les T-Bonds effacent -1,6Pts vers 4,71% sur le '30 ans', -1Pt sur le '10 ans' à 4,121%... mais le '2 ans' se tend de +1,2% vers 3,584%.



L'or noir, le baril de WTI a un peu rebondi, de +2% vers 62,3$ tandis que l'or poursuit son rallye vers un nouveau zénith de 4.050$/Oz.