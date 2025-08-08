À peine le café de Wall Street avait-il commencé à faire effet vendredi matin que les marchés outre-Atlantique affichaient déjà un certain entrain. A l'ouverture, le S&P 500 gagnait du terrain, le Nasdaq 100 grimpait, et les traders se livraient à leur jeu favori : lire dans le marc de café de la Réserve fédérale, cette fois à travers le prisme du dernier coup de théâtre de Donald Trump sur le plan des nominations.

Adriana Kugler, gouverneure de la Fed, a démissionné de manière soudaine la semaine dernière. Pour la remplacer temporairement, Trump a désigné Stephen Miran, actuel président du Conseil des conseillers économiques. Son mandat devrait être bref : il ne serait qu'un intérimaire, le temps que la Maison-Blanche trouve un gouverneur permanent et, plus important encore, un nouveau président de la Fed.

Le terme "intérimaire" a immédiatement été interprété par les investisseurs comme "changement de cap". Non pas que Miran soit une figure connue du grand public (il ne l'est pas) mais parce qu'il est perçu comme proche du camp accommodant de la Fed, aux côtés de Michelle Bowman et Christopher Waller.

L'équation est donc simple : si Miran rejoint ce bloc, et si le remaniement de Trump fait pencher la balance vers une politique monétaire plus souple, la probabilité de baisses de taux plus rapides et plus marquées augmente. C'est ce pari que les marchés ont intégré, consciemment ou non.

Derrière cet emballement, un sujet plus sensible se profile : l'ombre d'une ingérence politique dans une institution censée rester indépendante. Les marchés peuvent se réjouir de baisses de taux en théorie, mais ils savent aussi qu'une Fed inféodée au politique risque de perdre sa crédibilité : un capital bien plus difficile à restaurer qu'un simple taux directeur. Les investisseurs connaissent ce danger, mais continuent malgré tout à pousser les indices vers le haut.

Cet optimisme de fin de semaine couronnait déjà cinq jours favorables aux actions. Les valeurs technologiques, soutenues par l'espoir d'échapper à de nouveaux droits de douane sur les semi-conducteurs en relocalisant la production, ont propulsé le Nasdaq et le S&P 500 vers leur meilleure performance hebdomadaire depuis plus d'un mois. Cependant, la santé reculait hier après la chute spectaculaire de 14% d'Eli Lilly, pénalisé par des résultats cliniques inférieurs à ceux de Novo Nordisk sur son très attendu traitement oral GLP-1.

Ce matin, d'autres valeurs trébuchent : The Trade Desk dévisse de 34% sur un ralentissement de la croissance, Pinterest a déçu sur ses résultats, et Microchip Technology a manqué ses objectifs malgré un contexte global porteur pour les semi-conducteurs.

Les marchés actions restent relativement indifférents à l'entrée en vigueur de nouvelles règles commerciales mondiales, en attendant d'en mesurer l'impact réel. Deux certitudes s'imposent : le prix moyen des biens importés aux États-Unis bondira de sept à huit fois, et les recettes douanières grimperont fortement. Les consommateurs américains devraient payer la facture, même si les partisans du président, eux, y voient un levier stratégique au service de la croissance et des intérêts géopolitiques des États-Unis.

Ce débat occupe une place clé, car l'idée largement répandue selon laquelle des droits de douane plus élevés entraînent une inflation accrue continue de limiter la marge de manœuvre de la Fed, contrainte de maintenir des taux d’intérêt élevés. Cette stratégie renchérit le crédit, freine l'investissement privé et alourdit le fardeau de la dette publique. Pour la Fed, relâcher la pression maintenant serait encore plus risqué : cela pourrait nourrir l'inflation et déclencher une spirale hors de contrôle. Du point de vue de l'administration Trump, il s'agit d’un excès de rigidité idéologique : elle considère que la baisse des taux est la pièce manquante de son dispositif économique.

Les cotations du jour :

Dollar Index : 98,291

: 98,291 Or: 3 387 USD

Pétrole brut ( BRENT ) : 66,78 USD (WTI) 64,17 USD

BRENT : 66,78 USD (WTI) 64,17 USD États-Unis 10 ans : 4,25 %

: 4,25 % BITCOIN: 116 628 USD

Dans l'actualité des entreprises :

Northvolt avait augmenté sa production à 30 000 cellules de batterie de haute qualité par semaine avant de cesser ses activités. Lyten a racheté la plupart des actifs après la faillite, laissant des créanciers tels que Goldman Sachs et Volkswagen face à de lourdes pertes.

Uber Technologies s'associe à Dollar General pour proposer la livraison à domicile de produits ménagers depuis 14 000 points de vente via Uber Eats.

Les actions de Take-Two Interactive ont bondi de 5,6% après que des prévisions optimistes ont annoncé un rebond du marché des jeux mobiles, porté par les titres de Zynga et les sorties majeures à venir telles que Mafia, Borderlands 4 et GTA VI.

SoftBank a déclaré que son projet d'intelligence artificielle de 500 MdsUSD avec OpenAI, Stargate, était retardé en raison d'un consensus à établir entre les partenaires, notamment Oracle et MGX, les discussions étant en cours pour le premier site du centre de données.

La Corée du Sud a reporté de 60 jours sa décision concernant la demande de Google d'exporter des données cartographiques, invoquant des préoccupations en matière de sécurité et des discussions en cours visant à masquer les sites sensibles.

Citigroup a nommé Guillermo Baygual, ancien banquier de JPMorgan, codirecteur de sa division fusions et acquisitions.

Plains All American Pipeline a publié un bénéfice par action ajusté de 0,36 dollar au deuxième trimestre, dépassant les attentes, bien que son chiffre d'affaires ait reculé à 10,64 MdsUSD.

Flutter Entertainment va lancer un programme de rachat d'actions de 245 millions de dollars dans le cadre de son programme de 5 MdsUSD, et prévoit de reverser 1 milliard de dollars à ses actionnaires en 2025.

KKR mène le financement de l'investissement de croissance de Harvest Partners dans Med-Metrix, la direction actuelle conservant une participation importante.

Les actions de Firefly Aerospace ont baissé de 9 % après des débuts volatils sur le Nasdaq, malgré une levée de 868,3 millions de dollars lors de la plus grande introduction en bourse américaine de l'année dans le secteur spatial.

Le titre The Trade Desk a chuté d'un tiers après avoir averti que l'incertitude tarifaire pesait sur les dépenses publicitaires des grandes marques mondiales.

Best Buy prévoit d'augmenter de plus de 40 % les effectifs de son centre technologique en Inde, qui passerait ainsi de 350 à 500-550 employés.

AT&T envisage de vendre son activité de téléphonie mobile au Mexique pour plus de 2 MdsUSD après des années de croissance limitée sur ce marché.

Le PDG d'Intel, Lip-Bu Tan, est sous pression pour démissionner du président Trump en raison de liens avec des entreprises chinoises, ce qui affecte le cours de l'action.

Tesla dissout son équipe de supercalculateurs Dojo, ce qui aura un impact sur le développement de logiciels de conduite autonome, dans un contexte difficile pour la conception de puces pour l'intelligence artificielle.

Le titre Eli Lilly baisse après des résultats mitigés d'une étude de phase avancée sur le médicament amaigrissant orforglipron.

General Motors va importer des batteries pour véhicules électriques de la société chinoise CATL malgré les droits de douane.

Recommandations des analystes :